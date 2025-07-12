З нагоди Всесвітнього дня бортпровідника 24 Канал підготував добірку з 5 українськими стюардесами і стюардами, на яких варто підписатися, якщо ви хочете знати про польоти все.

До теми Бортпровідник поділився 5 порадами, як комфортно пережити тривалий переліт

Українські бортпровідники, які розказують про польоти

Блогерка та бортпровідниця @zahmarna.kate активно веде свій інстаграм, де з гумором розповідає про залаштунки життя стюардеси, подорожі, пригоди, стереотипи, а також ділиться корисною інформацією. До того, як стати бортпровідницею, "Захмарна" літала літаком лише один раз, а тепер вона знає про авіацію все. Бортпровідниця працює в українській авіакомпанії SkyUp Airlines та часто з'являється у соцмережах авіаліній.

Бортпровідниця знімає ролик на тренд "норм чи стрьом?": відео

Реальними історіями про пасажирів та екіпаж часто ділиться Тетяна Іваніхіна. На її тікток-сторінці "Твоя стюардеса Таня" можна дізнатися і про те, як стати бортпровідником, і про різні екстренні ситуації, які виникають на борту, і як на них правильно реагувати. Після перегляду кількох таких відео ви точно перестанете боятися літати.

Блог Тетяни – це справжній путівник та закулісся авіації. Крім того, бортпровідниця часто відповідає на питання підписників, то ж її можна питати про польоти геть усе і не соромитися.

Бортпровідниця розвіює страхи про "пожежу" у салоні літака: відео

З харизматичним бортпровідником Стасом Віхуро точно не страшно летіти, адже він навіть має ліцензію пілота. У будні українець супроводжує рейси, а на вихідні – сам сидить штурвалом. Чоловік закоханий у небо і ділитися цією любов'ю зі своїми підписниками.

Дивіться відео, де Стас розповідає про свою любов до неба:

Бортпровідниця @zinachka_cabin_crew показує свої будні на роботі. На її сторінці можна побачити багато цікавого про польоти та дізнатися, в яких готелях ночує екіпаж.

Дивіться відео про один день з життя стюардеси:

Блогерка-стюардеса "Рита розповідає" не лише показує свою роботу на борту, а й ділиться таємними локаціями у різних країнах, про які мало хто знає. Дівчина працює в національній авіакомпанії ОАЕ Etihad Airways та літає по всьому світу.

Бортпровідниця розповідає про рейс до Вашингтона: відео

Світ авіації – це не лише літаки та аеропорти, а й люди, які щодня дбають про нашу безпеку й комфорт у небі.