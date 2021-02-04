Як обрати автомобіль для подорожей 2021: вигідні пропозиції для водіїв

Автотуризм давно став невід'ємною складовою життя багатьох українців. Проте, перед покупкою автомобіля, варто розглянути максимально комфортні варіанти, на яких можна ще й заощадити під час акцій компанії "Єврокар".
Джерело: 24 канал
Щомісячно компанія "Єврокар" пропонує найкращі ціни на популярні моделі кросоверів.
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Довідка: ТОВ "Єврокар" – офіційний дистриб'ютор автомобілів SKODA в Україні. Дилерська мережа SKODA є однією з найбільших в Україні й визнана однією з кращих в Європі в області організації роботи сервісної мережі та рівня оснащеності станцій технічного обслуговування автомобілів. В дилерській мережі SKODA представлений максимально повний спектр послуг при покупці автомобіля, запчастин і аксесуарів, а також послуг гарантійного та сервісного обслуговування.
Надійні й потужні кросовери SKODA тепер ще вигідніші для клієнтів: місткий SKODA KODIAQ можна придбати з вигодою до 36 000 гривень, а при покупці маневрового SKODA KAROQ можна заощадити до 27 000 гривень.
SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua
Варто зазначити, що автомобілі SKODA підходять для будь-яких дорожніх умов. Завдяки високому кліренсу, можливості вибору стилю їзди, наявності повного приводу і блокування диференціалів для позашляховиків SKODA не існує важкопрохідних доріг.
SKODA KAROQ / skoda-auto.ua
Детальніше з моделями бренду SKODA ви можете ознайомитися тут.