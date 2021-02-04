Автотуризм давно став невід'ємною складовою життя багатьох українців. Проте, перед покупкою автомобіля, варто розглянути максимально комфортні варіанти, на яких можна ще й заощадити під час акцій компанії "Єврокар".

Джерело: 24 канал

Щомісячно компанія "Єврокар" пропонує найкращі ціни на популярні моделі кросоверів.

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Довідка: ТОВ "Єврокар" – офіційний дистриб'ютор автомобілів SKODA в Україні. Дилерська мережа SKODA є однією з найбільших в Україні й визнана однією з кращих в Європі в області організації роботи сервісної мережі та рівня оснащеності станцій технічного обслуговування автомобілів. В дилерській мережі SKODA представлений максимально повний спектр послуг при покупці автомобіля, запчастин і аксесуарів, а також послуг гарантійного та сервісного обслуговування.

Надійні й потужні кросовери SKODA тепер ще вигідніші для клієнтів: місткий SKODA KODIAQ можна придбати з вигодою до 36 000 гривень, а при покупці маневрового SKODA KAROQ можна заощадити до 27 000 гривень.

Переваги кросоверів SKODA:

технологічність і виразний дизайн

комфорт і впевненість



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

потужність і керованість

розумні рішення Simply Clever і внутрішній простір

сучасні системи допомоги водію: SIDE ASSIST, LED-освітлення, CLIMATRONIC, круїз-контроль, "Area View" та інші

Варто зазначити, що автомобілі SKODA підходять для будь-яких дорожніх умов. Завдяки високому кліренсу, можливості вибору стилю їзди, наявності повного приводу і блокування диференціалів для позашляховиків SKODA не існує важкопрохідних доріг.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Розмір знижки розрахований для моделі SKODA KODIAQ 2.0 (132 кВт) 4x4 DSG в комплектації Ambition і SKODA KAROQ 1.4 (110 кВт) 8AG в комплектації Active станом на 01.02.2021 року. Акція діє з 01.02.2021 року до 28.02.2021 року на території України, крім території вільної економічної зони "Крим", а також тимчасово окупованих територій Донецької й Луганської областей. Співвідношення розміру знижки до попередньої ціни реалізації автомобіля SKODA KODIAQ – 4,1%, а SKODA KAROQ – 4,3%.

Детальніше з моделями бренду SKODA ви можете ознайомитися тут.