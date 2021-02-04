Автотуризм давно стал неотъемлемой частью жизни многих украинцев. Однако, перед покупкой автомобиля, стоит рассмотреть максимально комфортные варианты, на которых можно еще и сэкономить во время акций компании "Еврокар".

Источник: 24 канал

Ежемесячно компания "Еврокар" предлагает лучшие цены на популярные модели кроссоверов.

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Справка: ООО "Еврокар" – официальный дистрибьютор автомобилей SKODA в Украине. Дилерская сеть SKODA является одной из крупнейших в Украине и признана одной из лучших в Европе в области организации работы сервисной сети и уровня оснащенности станций технического обслуживания автомобилей. В дилерской сети SKODA представлен максимально полный спектр услуг при покупке автомобиля, запчастей и аксессуаров, а также услуг гарантийного и сервисного обслуживания.

Надежные и мощные кроссоверы SKODA теперь еще выгоднее для клиентов: вместительный SKODA KODIAQ можно приобрести с выгодой до 36 000 гривен, а при покупке маневрового SKODA KAROQ можно сэкономить до 27 000 гривен.

Преимущества кроссоверов SKODA:

технологичность и выразительный дизайн

комфорт и уверенность



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

мощность и управляемость

разумные решения Simply Clever и внутреннее пространство

современные системы помощи водителю: SIDE ASSIST, LED-освещение, CLIMATRONIC, круиз-контроль, "Area View" и другие

Стоит отметить, что автомобили SKODA подходят для любых дорожных условий. Благодаря высокому клиренсу, возможности выбора стиля езды, наличии полного привода и блокировки дифференциалов для внедорожников SKODA не существует труднопроходимых дорог.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Размер скидки рассчитан для модели SKODA KODIAQ 2.0 (132 кВт) 4x4 DSG в комплектации Ambition и SKODA KAROQ 1.4 (110 кВт) 8AG в комплектации Active состоянию на 01.02.2021 года. Акция действует с 01.02.2021 года до 28.02.2021 года на территории Украины, кроме территории свободной экономической зоны "Крым", а также временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Соотношение размера скидки к предыдущей цене реализации автомобиля SKODA KODIAQ – 4,1%, а SKODA KAROQ – 4,3%.

Подробнее с моделями бренда SKODA вы можете ознакомиться здесь.