Как выбрать автомобиль для путешествий 2021: выгодные предложения для водителей
Автотуризм давно стал неотъемлемой частью жизни многих украинцев. Однако, перед покупкой автомобиля, стоит рассмотреть максимально комфортные варианты, на которых можно еще и сэкономить во время акций компании "Еврокар".
Источник: 24 канал
Ежемесячно компания "Еврокар" предлагает лучшие цены на популярные модели кроссоверов.
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Справка: ООО "Еврокар" – официальный дистрибьютор автомобилей SKODA в Украине. Дилерская сеть SKODA является одной из крупнейших в Украине и признана одной из лучших в Европе в области организации работы сервисной сети и уровня оснащенности станций технического обслуживания автомобилей. В дилерской сети SKODA представлен максимально полный спектр услуг при покупке автомобиля, запчастей и аксессуаров, а также услуг гарантийного и сервисного обслуживания.
SKODA продолжает скидки на популярные SUV
Надежные и мощные кроссоверы SKODA теперь еще выгоднее для клиентов: вместительный SKODA KODIAQ можно приобрести с выгодой до 36 000 гривен, а при покупке маневрового SKODA KAROQ можно сэкономить до 27 000 гривен.
Преимущества кроссоверов SKODA:
- технологичность и выразительный дизайн
- комфорт и уверенность
SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua
- мощность и управляемость
- разумные решения Simply Clever и внутреннее пространство
- современные системы помощи водителю: SIDE ASSIST, LED-освещение, CLIMATRONIC, круиз-контроль, "Area View" и другие
Стоит отметить, что автомобили SKODA подходят для любых дорожных условий. Благодаря высокому клиренсу, возможности выбора стиля езды, наличии полного привода и блокировки дифференциалов для внедорожников SKODA не существует труднопроходимых дорог.
SKODA KAROQ / skoda-auto.ua
Подробнее с моделями бренда SKODA вы можете ознакомиться здесь.
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