У Стамбул легко переплатити за таксі, купити сувенір за подвійною ціною або потрапити в класичну пастку для мандрівників. Про те, яких помилок не варто допускатися у цьому місті, розповіла користувачка тіктоку @d.e.r.u.n.

Як не влетіти в копієчку у Стамбулі?

Українка радить не замовляти заздалегідь ліри в банках. Річ у тому, що курс цієї валюти дуже нестабільний і змінюється ледь не щодня. Краще обмінювати гроші вже в самому Стамбулі і лише невеликі суми, або ж просто розраховуватися карткою.

Іноді є велика спокуса сісти в таксі, яке вже стоїть на вулиці, а не замовляти нове й чекати поки воно приїде. Однак є загроза, що ви переплатите у 5 або й у 10 разів. У таких таксистів нема фіксованої ціни і вони називають будь-які суми. Мандрівниця закликає викликати таксі через додатки Uber і Bitaksi або користуватися громадським транспортом. І там, і там можна оплатити карткою.

Квитки у визначні місця краще купувати онлайн заздалегідь. Вони коштують так само як і в касі, але так ви зможете пройти без черги. Оскільки Стамбул – це популярне туристичне місто, то черги до архітектурних й історичних пам'яток тут величезні.

Українка розповіла, як не влетіти в копієчку у Стамбулі: відео

Зверніть увагу! Стамбул потрапив у список 11 найкрасивіших міст світу. Експерти назвали його містом, яке "сповнене історії, культури та неймовірних краєвидів". Окрім турецького міста, у списку опинилися Тбілісі, Барселона, Палермо та інші.

Які ще поради допоможуть зекономити у Стамбулі?

Як пише Istanbul explorer pass, на ринках у Стамбулі обов'язково треба торгуватися. Робіть це ввічливо, з усмішкою – і зможете зекономити 30 – 50% від першочергової ціни. Крім того, варто пам'ятати, що ви прийшли на турецький ринок не лише за покупками, а й щоб просто насолодитися унікальним досвідом спілкування з місцевими мешканцями.

Щоб зекономити гроші на харчуванні, краще не відвідувати ресторани у самому центрі чи біля популярних туристичних пам'яток. Ніколи не погоджуйтеся у Стамбулі на щось "безкоштовне", адже зрештою історія може завершитися вимаганням грошей.