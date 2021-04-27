Як локдаун у Туреччині позначиться на туристах: важливі деталі обмежень

27 квітня 2021 , 14:01
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Джерело:

24 канал

Туреччина вводить жорсткий локдаун з 29 квітня. Чи впливає він на туристів – читайте у матеріалі.

Уряд країни зазначив, що комендантська година не поширюється на іноземних туристів, які тимчасово перебувають у країні. 

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Що працюватиме у Туреччині для туристів: 

  • зможуть відвідати музеї та заселитися у готелі
  • магазини, але є зміни – буде вихідний у неділю. А в інші дні зачинятимуться до 17.00
  • кафе та рестрони працюватимуть на виніс

Що передбачає локдаун у Туреччині з 29 квітня

  • міжміські поїздки будуть дозволені тільки за обов'язковим дозволом
  • громадський транспорт буде працювати з 50% завантаженістю.
  • всі офіси, робочі місця будуть закриті, крім окремо обумовлених з боку МВС
  • навчальні заклади, включаючи садочки та університети, будуть закриті.

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга також виступив із заявою щодо карантину.

Карантин, який триватиме з 19:00 29 квітня до 05:00 17 травня не стосуватиметься українських туристів, які зможуть без обмеження пересуватися між містами без скупчення людей, відвідувати історичні музеї та інші туристичні об'єкти,
– написав посол у Facebook.

Відреагував на обмеження міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Обмеження не стосуватимуться мандрівників, які планують відпочинок з проживанням у готелях. Готелі тут проходять відповідну сертифікацію, а отже подорожі є безпечними. Прогулянки поза територією готелю для туристів є також доступними. Можна спокійно пересуватися країною та без великого скупчення людей відвідувати пам’ятки,
– наголосив політик. 

Які документи потрібні для в'їзду у Туреччину

На час карантину Туреччина запровадила додаткові умови в'їзду. Тож, тепер усі туристи повинні мати:

  • страховку, яка покриває витрати на лікування COVID-19;
  • негативний результат ПЛР-тесту; не потрібен він дітям до 6 років і транзитним пасажирам, які подорожують у треті держави;
  • е-анкету.
Автор: Ольга Грамчук