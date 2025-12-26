Як виглядати "свіжим" після довгої подорожі: українська модель поділилася своїми лайфхаками

Однак українська блогерка та модель поділилася своїми основними правилами, як залишатися бадьорим і свіжим під час довгої поїздки або перельоту в літаку.

Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на публікацію сторінки Khantytska.

Поради від моделі: як залишатися свіжою після довгих подорожей?

Довгі перельоти можуть виснажувати, але є кілька лайфхаків, які допомагають виглядати свіжо навіть після 16 годин у дорозі.

Як виглядати "свіжим" після довгої подорожі: дивитись відео

Порада 1: Уникати солі, цукру та гострої їжі перед польотом. Харчування в аеропортах переважно складається зі снеки та тортиків, які перед подорожжю краще не вживати, щоб уникнути набряків.

Не пити каву, чай, колу та алкоголь. Ці напої зневоднюють організм. Краще вживати просту воду маленькими ковтками протягом польоту.

Використовувати лімфодренажні стрибки та самомасаж. У перервах між пересадками варто розім'яти тіло: присідання, стрибки, легкі рухи. Самомасаж обличчя, шиї та тіла покращує кровообіг, знімає напруження та дарує відчуття свіжості.

Після повернення додому варто взяти вихідний, щоб плавно повернутися до повсякденного ритму. Це дозволить завершити домашні справи чи доручення, наприклад, прання або закупівлю продуктів, не поспішаючи назад в офіс, рекомендує The Good Trade.

Які ще поради варто знати туристам?