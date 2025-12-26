Полезная для вас тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на публикацию страницы Khantytska.

Советы от модели: как оставаться свежей после долгих путешествий?

Долгие перелеты могут истощать, но есть несколько лайфхаков, которые помогают выглядеть свежо даже после 16 часов в пути.

Совет 1: Избегать соли, сахара и острой пищи перед полетом. Питание в аэропортах преимущественно состоит из снеков и тортиков, которые перед путешествием лучше не употреблять, чтобы избежать отеков.

Совет 2: Не пить кофе, чай, колу и алкоголь. Эти напитки обезвоживают организм. Лучше употреблять простую воду маленькими глотками в течение полета.

Совет 3: Использовать лимфодренажные прыжки и самомассаж. В перерывах между пересадками стоит размять тело: приседания, прыжки, легкие движения. Самомассаж лица, шеи и тела улучшает кровообращение, снимает напряжение и дарит ощущение свежести.

По возвращении домой стоит взять выходной, чтобы плавно вернуться к повседневному ритму. Это позволит завершить домашние дела или поручения, например, стирку или закупку продуктов, не спеша обратно в офис, рекомендует The Good Trade.

Какие еще советы стоит знать туристам?