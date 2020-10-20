Колір автомобіля чи не найважливіший фактор при виборі транспортного засобу. Але крім цього варто пам'ятати й про те, що певні кольори можуть вас врятувати на дорозі або навпаки наражати на небезпеку.

Travel24 розповість вам , як колір авто впливає на безпеку водіння.

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Періодично, щоб дізнатися такі закономірності, експерти виводять статистику і відстежують це.



Який колір авто вибрати для безпечного водіння / dexpens.com

Які кольори автівок є більш небезпечними?

Чорний та сірий – найчастіше в аварії потрапляють машини саме цього кольору. Вони зливаються з кольором дорожнього покриття, тому в темний час доби ДТП з ними відбуваються частіше, ніж з будь-якими іншими.

Синій та червоний – водії авто таких кольорів – затяті порушники швидкісного режиму. Втім це не найбільш небезпечний колір на дорогах.

Зелений колір – він добре впливає на нерви, але виявився більш небезпечним, адже влітку такі авто часто зливаються з лісосмугами.



Машини зеленого кольору зливаються з лісосмугами / autocentre.ua

Які кольори автівок є найбезпечнішими?

Білий – вважається найбезпечнішим кольором машини на дорозі, за винятком зимового періоду.

Жовтий, оранжевий та коричневий – потрапляють в аварії рідко. Тому що добре помітні навіть в туманний день або в сутінках.

Лимонно-жовтий та рожевий – автомобілі, що потрапляють до аварій найрідше. Все через яскравість, яку видно у будь-яку пору року.

Фіолетовий – несподівано, але виявилися досить безпечними машинами.



Фіолетовий колір авто вважається одним із найбезпечніших / w-dog.ru

Білий, фіолетовий, рожевий та лимонно-жовтий це лише декілька кольорів, в які можна пофарбувати свій автомобіль, аби почуватися безпечніше на автошляхах. Але не варто забувати, що у довгій подорожі на безпеку дорожнього руху впливають багато інших факторів.