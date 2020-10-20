Как цвет авто влияет на безопасность вождения во время путешествия: интересные суждения
Колір автомобіля чи не найважливіший фактор при виборі транспортного засобу. Але крім цього варто пам'ятати й про те, що певні кольори можуть вас врятувати на дорозі або навпаки наражати на небезпеку.
Travel24 расскажет вам, как цвет авто влияет на безопасность вождения.
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Периодически, чтобы узнать такие закономерности, эксперты выводят статистику и отслеживают это.
Какой цвет авто выбрать для безопасного вождения / dexpens.com
Какие цвета автомобилей являются более опасными?
Черный и серый – чаще всего в аварии попадают машины именно этого цвета. Они сливаются с цветом дорожного покрытия, поэтому в темное время суток ДТП с ними происходят чаще, чем с любыми другими.
Синий и красный – водители авто такого цвета – ярые нарушители скоростного режима. Впрочем, это не самый опасный цвет на дорогах.
Зеленый цвет – он хорошо влияет на нервы, но оказался более опасным, ведь летом такие авто часто сливаются с лесными полосами.
Машины зеленого цвета сливаются с лесополосами / autocentre.ua
Какие цвета автомобилей являются самыми безопасными?
Белый – считается самым безопасным цветом машины на дороге, за исключением зимнего периода.
Желтый, оранжевый и коричневый – попадают в аварии редко. Потому что хорошо заметны даже в туманный день или в сумерках.
Лимонно-желтый и розовый – автомобили, которые попадают в аварии реже всего. Все из-за яркости, которая видна в любое время года.
Фиолетовый – неожиданно, но оказались достаточно безопасными машинами.
Фиолетовый цвет авто считается одним из самых безопасных / w-dog.ru
Белый, фиолетовый, розовый и лимонно-желтый это лишь несколько цветов, в которые можно покрасить свой автомобиль, чтобы чувствовать себя безопаснее на дорогах. Но не стоит забывать, что в долгом путешествии на безопасность дорожного движения влияют многие другие факторы.