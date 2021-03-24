Вакцинування та швидкі тести: як Херсонщина готується до літнього сезону

Літній сезон на Херсонщині – це прибутковий час. Тому там хочуть розробити додаткові профілактичні заходи через пендемію коронавірусу.

Про це заявив заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Вадим Чабан. За його словами, хочуть вакцинувати працівників закладів розміщення, а туристам робити швидкі тести на антиген.

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Ми розробляємо цей механізм, доопрацьовуємо його. Перш за все, ми хочемо, щоб всі працівники закладів розміщення були вакциновані. Хочемо, щоб для тих людей, які вакциновані і які вирішили приїхати на Херсонщину, були деякі пільги. І хочемо для тих, хто прибуває у курортні містечка, надати можливість пройти швидкий тест на антиген,

– сказав Вадим Чабан.

Чиновник зазначив, що швидкий тест буде безкоштовним. Минулого року тестували працівників закладів розміщення, і цей досвід виявився "дуже позитивним". Змогли швидко встановлювали, де є спалахи, локалізовували їх, і хвороба "не розповзалася".

Тому наразі вирішили активно задіяти і такий інструмент, як вакцинування працівників закладів відпочинку, і швидкі тести для туристів. Наразі влада продумує, як організувати роботу, щоб тестування туристів відбувалося без черг і у комфорті.

Ситуація з коронавірусом в Україні продовжує погіршуватися. Низка міст потрапили у червону зону.

Червона зона

Одеська область,

Київ та Київщина,

Сумська область,

Житомирська область,

Львівська область,

Закарпатська область,

Івано-Франківська область,

Чернівецька область.

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