Вакцинации и быстрые тесты: как Херсонщина готовится к летнему сезону
Летний сезон на Херсонщине – это прибыльный время. Поэтому там хотят разработать дополнительные профилактические меры через пендемию коронавируса.
Источник:Укринформ
Об этом заявил заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Вадим Чабан. По его словам, хотят вакцинировать работников средств размещения, а туристам делать быстрые тесты на антиген.
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Мы разрабатываем этот механизм, дорабатываем его. Прежде всего, мы хотим, чтобы все работники учреждений размещения были вакцинированы. Хотим, чтобы для тех людей, которые вакцинированы и которые решили приехать на Херсонщину, были некоторые льготы. И хотим для тех, кто прибывает в курортные города, предоставить возможность пройти быстрый тест на антиген,
– сказал Вадим Чабан.
Чиновник отметил, что быстрый тест будет бесплатным. В прошлом году тестировали работников средств размещения, и этот опыт оказался "очень позитивным". Смогли быстро устанавливали, где есть вспышки, локализовувалы их, и болезнь »не расползалась".
Поэтому сейчас решили активно задействовать и такой инструмент, как вакцинации работников учреждений отдыха и быстрые тесты для туристов. Сейчас власть продумывает, как организовать работу, чтобы тестирование туристов происходило без очередей и в комфорте.
Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться. Ряд городов попали в красную зону.
Красная зона
- Одесская область,
- Киев и Киевская область,
- Сумская область,
- Житомирская область,
- Львовская область,
- Закарпатская область,
- Ивано-Франковская область,
- Черновицкая область.
Локдаун
- Киев,
- Николаев,
- Львовщина и Львов,
- частично на Полтавщине,
- Прикарпатья.
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