Летний сезон на Херсонщине – это прибыльный время. Поэтому там хотят разработать дополнительные профилактические меры через пендемию коронавируса.

Об этом заявил заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Вадим Чабан. По его словам, хотят вакцинировать работников средств размещения, а туристам делать быстрые тесты на антиген.

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Мы разрабатываем этот механизм, дорабатываем его. Прежде всего, мы хотим, чтобы все работники учреждений размещения были вакцинированы. Хотим, чтобы для тех людей, которые вакцинированы и которые решили приехать на Херсонщину, были некоторые льготы. И хотим для тех, кто прибывает в курортные города, предоставить возможность пройти быстрый тест на антиген,

– сказал Вадим Чабан.

Чиновник отметил, что быстрый тест будет бесплатным. В прошлом году тестировали работников средств размещения, и этот опыт оказался "очень позитивным". Смогли быстро устанавливали, где есть вспышки, локализовувалы их, и болезнь »не расползалась".

Поэтому сейчас решили активно задействовать и такой инструмент, как вакцинации работников учреждений отдыха и быстрые тесты для туристов. Сейчас власть продумывает, как организовать работу, чтобы тестирование туристов происходило без очередей и в комфорте.

Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться. Ряд городов попали в красную зону.

Красная зона

Одесская область,

Киев и Киевская область,

Сумская область,

Житомирская область,

Львовская область,

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Черновицкая область.

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