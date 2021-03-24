Вакцинування та швидкі тести: як Херсонщина готується до літнього сезону
Літній сезон на Херсонщині – це прибутковий час. Тому там хочуть розробити додаткові профілактичні заходи через пендемію коронавірусу.
Джерело:Укрінформ
Про це заявив заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Вадим Чабан. За його словами, хочуть вакцинувати працівників закладів розміщення, а туристам робити швидкі тести на антиген.
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Ми розробляємо цей механізм, доопрацьовуємо його. Перш за все, ми хочемо, щоб всі працівники закладів розміщення були вакциновані. Хочемо, щоб для тих людей, які вакциновані і які вирішили приїхати на Херсонщину, були деякі пільги. І хочемо для тих, хто прибуває у курортні містечка, надати можливість пройти швидкий тест на антиген,
– сказав Вадим Чабан.
Чиновник зазначив, що швидкий тест буде безкоштовним. Минулого року тестували працівників закладів розміщення, і цей досвід виявився "дуже позитивним". Змогли швидко встановлювали, де є спалахи, локалізовували їх, і хвороба "не розповзалася".
Тому наразі вирішили активно задіяти і такий інструмент, як вакцинування працівників закладів відпочинку, і швидкі тести для туристів. Наразі влада продумує, як організувати роботу, щоб тестування туристів відбувалося без черг і у комфорті.
Ситуація з коронавірусом в Україні продовжує погіршуватися. Низка міст потрапили у червону зону.
Червона зона
- Одеська область,
- Київ та Київщина,
- Сумська область,
- Житомирська область,
- Львівська область,
- Закарпатська область,
- Івано-Франківська область,
- Чернівецька область.
Локдаун
- Київ,
- Миколаїв,
- Львівщина та Львів,
- частково на Полтавщині,
- Прикарпаття.
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