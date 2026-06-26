Директор Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович у інтерв'ю 24 Каналу розповів, як діяти при зустрічі з ведмедем.

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Що робити, якщо ви зустріли ведмедя?

Якщо ви почули ведмедя чи вже його побачили, то найперше і найважливіше – зробити так, щоб він не побачив вас. У такому сценарії уникнути нападу буде найпростіше.

Ви зупиняєтеся, стараєтеся тримати його в полі зору і відійти максимально, щоб він не напав на вас. Тактика протилежна тій, яку ми маємо при зустрічі зі змією. Бо якщо вже ви попали йому на очі, то в більшості випадків все-таки доведеться, тікати, шукати якісь способи порятунку,

– пояснив Антахович.

Багато хто радить при зустрічі з ведмедем високо підняти руки вгору, щоб тварина подумала, наче ви більші і вищі за неї й злякалася. Але Антахович з власного досвіду ще ніколи не чув, щоб ця тактика спрацювала. Зазвичай люди у такі ситуації дуже перелякані і намагаюся просто якомога швидше забратися подалі від звіра.

Що точно не можна робити – це намагатися підійти ближче, щоб розгледіти чи сфотографувати ведмедя. Пам'ятайте, що ведмідь – хижак і така поведінка може спровокувати його на агресію.

Якщо ведмідь побачив вас, то повільно відходьте у протилежну сторону, а потім – тікайте.



Ведмідь на природі / Фото Depositphotos

Насправді зустрічі з ведмедем цілком можна уникнути, адже цей звір великий і створює багато шуму. Якщо ви щось почули, побачили великі сліди чи послід – ідіть у протилежну сторону. Крім того, ведмеді майже не виходить на туристичні стежки, тому важливо триматися лише маркованих маршрутів і не заходити у глиб лісу.

До речі, влітку ведмеді загалом більш обережні. Найвищі шанси випадково натрапити на цього хижака – восени, коли він готується до сплячки, або наприкінці зими, коли він тільки прокинувся і дуже голодний.