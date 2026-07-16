Не 10 тисяч гривень, а лише дві: як бюджетно дістатися до Амстердама
Про подорож до Амстердама мріють багато туристів, але не всі можуть собі її дозволити. Столицю Нідерландів точно не назвеш бюджетним містом, адже лише переліт може коштувати 11 – 18 тисяч гривень. Але ми маємо гарну новину для бюджетних туристів – дістатися Амстердама можна дешевше.
Українка Леся, яка веде свій тікток-блог під ніком @olesia.orchids, розповіла, що вже багато років хотіла побувала в Амстердамі, але вартість квитків на літак її постійно зупинялася. На щастя, дівчина знайшла спосіб дістатися міста дешевше і поділилася ним у відео.
Як бюджетно дістатися до Амстердама?
Квитки на літак з Варшави у Амстердам коштують від 5,5 до 9 тисяч гривень лише в одну сторону і це без додаткової ручної поклажі. Тож Леся знайшла інший шлях – переліт до містечка Ейндховен, що за 130 кілометрів від столиці. На сервісі kiwi.com квитки на 23 липня з варшавського аеропорту Шопена в Амстердам коштують 9,5 тисячі гривень, а в Ейндховен – всього 2 тисячі.
На дати українки квитки коштували 30 євро в Ейндховен і 100 євро в Амстердам, тож вона вирішила добиратися з пересадкою. Біля аеропорту Ейндховена є автобусна зупинка, звідки недорого можна доїхати в центр міста. Розрахуватися можна карткою просто в автобусі.
Біля залізничного вокзалу розташована станція FlixBus, звідки всього за півтори – дві години українка доїхала в Амстердам. Квиток на автобус коштував 9 євро.
Загалом на добирання з Варшави в Амстердам і назад мандрівниця витратила лише 90 євро, що в еквіваленті становить 4600 гривень. Це дешевше, ніж квиток в одну сторону в Амстердам.
Українка розповіла про дешевий спосіб добратися в Амстердам: відео
Якщо у вас є час, то варто прогулятися Ейндховеном – місто невелике, але дуже красиве. Його навіть прозвали "Анти-Амстердамом" через спокійну атмосферу. Тут також є мальовничі канали, багато парків, дизайнерських магазинів, музеїв тощо. Торік Ейндховен бив туристичні рекорди через нове залізничне сполучення,