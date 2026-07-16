Украинка Леся, которая ведет свой блог в TikTok под ником @olesia.orchids, рассказала, что уже много лет мечтала побывать в Амстердаме, но стоимость авиабилетов постоянно сдерживала ее. К счастью, девушка нашла способ добраться до города дешевле и поделилась им в видео.

Как бюджетно добраться до Амстердама?

Авиабилеты из Варшавы в Амстердам стоят от 5,5 до 9 тысяч гривен только в одну сторону, и это без дополнительной ручной клади. Поэтому Леся нашла другой способ – перелет в городок Эйндховен, расположенный в 130 километрах от столицы. На сайте kiwi.com билеты на 23 июля из варшавского аэропорта Шопена в Амстердам стоят 9,5 тысячи гривен, а в Эйндховен – всего 2 тысячи.

На даты украинки билеты стоили 30 евро в Эйндховен и 100 евро в Амстердам, поэтому она решила добираться с пересадкой. Рядом с аэропортом Эйндховена есть автобусная остановка, откуда недорого можно доехать до центра города. Оплатить проезд можно картой прямо в автобусе.

Рядом с железнодорожным вокзалом расположена станция FlixBus, откуда всего за полтора–два часа украинка доехала до Амстердама. Билет на автобус стоил 9 евро.

В общей сложности на поездку из Варшавы в Амстердам и обратно путешественница потратила всего 90 евро, что в эквиваленте составляет 4600 гривен. Это дешевле, чем билет в одну сторону в Амстердам.

Украинка рассказала о дешевом способе добраться до Амстердама: видео

Если у вас есть время, то стоит прогуляться по Эйндховену – город небольшой, но очень красивый. Его даже прозвали "Анти-Амстердамом" из-за спокойной атмосферы. Здесь также есть живописные каналы, много парков, дизайнерских магазинов, музеев и т. д. В прошлом году Эйндховен побил туристические рекорды благодаря новому железнодорожному сообщению,