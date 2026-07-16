Українка Леся, яка веде свій тікток-блог під ніком @olesia.orchids, розповіла, що вже багато років хотіла побувала в Амстердамі, але вартість квитків на літак її постійно зупинялася. На щастя, дівчина знайшла спосіб дістатися міста дешевше і поділилася ним у відео.

Як бюджетно дістатися до Амстердама?

Квитки на літак з Варшави у Амстердам коштують від 5,5 до 9 тисяч гривень лише в одну сторону і це без додаткової ручної поклажі. Тож Леся знайшла інший шлях – переліт до містечка Ейндховен, що за 130 кілометрів від столиці. На сервісі kiwi.com квитки на 23 липня з варшавського аеропорту Шопена в Амстердам коштують 9,5 тисячі гривень, а в Ейндховен – всього 2 тисячі.

На дати українки квитки коштували 30 євро в Ейндховен і 100 євро в Амстердам, тож вона вирішила добиратися з пересадкою. Біля аеропорту Ейндховена є автобусна зупинка, звідки недорого можна доїхати в центр міста. Розрахуватися можна карткою просто в автобусі.

Біля залізничного вокзалу розташована станція FlixBus, звідки всього за півтори – дві години українка доїхала в Амстердам. Квиток на автобус коштував 9 євро.

Загалом на добирання з Варшави в Амстердам і назад мандрівниця витратила лише 90 євро, що в еквіваленті становить 4600 гривень. Це дешевше, ніж квиток в одну сторону в Амстердам.

Українка розповіла про дешевий спосіб добратися в Амстердам: відео

Якщо у вас є час, то варто прогулятися Ейндховеном – місто невелике, але дуже красиве. Його навіть прозвали "Анти-Амстердамом" через спокійну атмосферу. Тут також є мальовничі канали, багато парків, дизайнерських магазинів, музеїв тощо. Торік Ейндховен бив туристичні рекорди через нове залізничне сполучення,