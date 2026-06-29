Останні дослідження показують, що третина мандрівників помітила суттєве збільшення кількості підозрілих пропозицій під час планування відпочинку в інтернеті. Як повідомляє авторитетне видання The Guardian, проблема фейкового житла та неіснуючих турів у соцмережах стала надзвичайно гострою напередодні пікового сезону відпусток.

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Які схеми найчастіше використовують шахраї?

Через геополітичну нестабільність та наслідки війни в Ірані чимало людей відклали планування літнього відпочинку на останній момент. Поспіх під час бронювання квитків та житла значно підвищує ризики натрапити на гачок телефонних або онлайн-аферистів. Зловмисники активно користуються цим хаосом, пропонуючи неіснуючі тури, дешеві авіаквитки або копіюючи фотографії реальних готелів та вілл із легітимних сайтів.

Зазвичай шахраї вимагають здійснити повну оплату або внести великий завдаток через прямий банківський переказ. Жертвами таких схем стають навіть досвідчені мандрівники. Наприклад, одна з постраждалих втратила 6 500 фунтів стерлінгів, намагаючись орендувати віллу в Греції. Жінка благала свій банк зупинити транзакцію, проте працівники фінансової установи лише розвели руками, заявивши, що повернути кошти вже неможливо.

Чому великі платформи не гарантують безпеку?

Багато хто вважає, що бронювання через відомі сервіси повністю захищає від неприємностей, проте це не зовсім так. Незалежні дослідження споживчих організацій доводять, що навіть на великих перевірених платформах періодично з'являються неіснуючі об'єкти. Зокрема, сотні користувачів Booking.com скаржилися на те, що заплатили за житло, якого насправді не існувало. Представники платформи запевняють, що кібербезпека є їхнім головним пріоритетом, проте аналогічні проблеми у 2024 році фіксували і клієнти сервісу Expedia.

Експерти також висловлюють серйозне занепокоєння пасивністю самих соціальних мереж. Адміністрації платформ часто не вживають дієвих заходів для швидкого видалення шахрайських оголошень, тому вся відповідальність за збереження грошей лягає безпосередньо на покупців.

Тягар не повинен лягати на споживачів, але є способи, які допоможуть вам виявити підроблені оголошення про відпустку, наприклад, використання зворотного пошуку зображень для перевірки вкрадених фотографій або перевірка розташування нерухомості на онлайн-карті, щоб переконатися, що вона існує,

– розповідає Ліза Вебб, експертка із захисту прав споживачів групи Which?.

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Як захистити свої гроші під час бронювання?

Щоб не залишитися без грошей і без омріяного відпочинку, фахівці радять дотримуватися кількох простих, але ефективних правил безпеки. Перш за все, ніколи не погоджуйтеся на прямі банківські перекази, якщо пропозицію знайдено у соцмережах. Натомість використовуйте лише захищені платіжні системи та офіційні канали бронювання.