Последние исследования показывают, что треть путешественников заметила значительное увеличение количества подозрительных предложений при планировании отдыха в интернете. Как сообщает авторитетное издание The Guardian, проблема фейкового жилья и несуществующих туров в соцсетях стала чрезвычайно острой в преддверии пикового сезона отпусков.

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Какие схемы чаще всего используют мошенники?

Из-за геополитической нестабильности и последствий войны в Иране многие люди отложили планирование летнего отдыха на последний момент. Спешка при бронировании билетов и жилья значительно повышает риск попасться на уловки телефонных или онлайн-мошенников. Злоумышленники активно пользуются этим хаосом, предлагая несуществующие туры, дешевые авиабилеты или копируя фотографии реальных отелей и вилл с легитимных сайтов.

Обычно мошенники требуют произвести полную оплату или внести крупный залог посредством прямого банковского перевода. Жертвами таких схем становятся даже опытные путешественники. Например, одна из пострадавших потеряла 6 500 фунтов стерлингов, пытаясь арендовать виллу в Греции. Женщина умоляла свой банк остановить транзакцию, однако сотрудники финансового учреждения лишь развели руками, заявив, что вернуть средства уже невозможно.

Почему крупные платформы не гарантируют безопасность?

Многие считают, что бронирование через известные сервисы полностью защищает от неприятностей, однако это не совсем так. Независимые исследования потребительских организаций доказывают, что даже на крупных проверенных платформах периодически появляются несуществующие объекты. В частности, сотни пользователей Booking.com жаловались на то, что заплатили за жилье, которого на самом деле не существовало. Представители платформы уверяют, что кибербезопасность является их главным приоритетом, однако аналогичные проблемы в 2024 году фиксировали и клиенты сервиса Expedia.

Эксперты также выражают серьезную обеспокоенность пассивностью самих социальных сетей. Администрации платформ зачастую не принимают действенных мер для оперативного удаления мошеннических объявлений, поэтому вся ответственность за сохранность денег ложится непосредственно на покупателей.

Бремя не должно ложиться на потребителей, но есть способы, которые помогут вам выявить поддельные объявления об отдыхе, например, использование обратного поиска изображений для проверки украденных фотографий или проверка расположения недвижимости на онлайн-карте, чтобы убедиться, что она существует,

– рассказывает Лиза Уэбб, эксперт по защите прав потребителей группы Which?.

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Как защитить свои деньги при бронировании?

Чтобы не остаться без денег и без долгожданного отдыха, специалисты советуют соблюдать несколько простых, но эффективных правил безопасности. Прежде всего, никогда не соглашайтесь на прямые банковские переводы, если предложение найдено в соцсетях. Вместо этого используйте только защищенные платежные системы и официальные каналы бронирования.