В ожеледь краще уникати їзди за кермом, але якщо все ж довелось виїхати на дорогу, головне – знати, що робити. Адже навіть якщо бути обережним, автомобіль може занести.

Travel24 за підтримки SKODA KAROQ зібрав для вас корисні поради, які допоможуть уникнути небезпечної ситуації на дорозі.

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Основні поради водіям щодо їзди в ожеледицю

Слухайте прогноз погоди

Перше та чи не найголовніше правило водіїв взимку. Коли синоптики попереджають про ожеледицю – залишайтеся вдома. Якщо це неможливо, слідуйте порадам безпечного водіння під час цього явища.

Дотримуйтеся зимового стилю водіння

Що таке зимовий стиль водіння? Це збільшення дистанції, плавні повороти керма і більш пологі траєкторії в поворотах і при перелаштовуваннях між смугами.

Правильно обирайте зимові шини

Нерідко водії вагаються щодо вибору шин: з шипами чи без. Так-от, якщо ви більше їздите в місті, то можна обмежитися зимовими шинами без шипів. Тільки акуратніше на льоду. Якщо ж ви живете за містом, у вас "автомат", ви новачок за кермом, то краще шиповані.



Як їздити в ожеледицю / ukrinform.ua

Рухайтеся "внатяжку"

По кризі й викатаному до глянцю снігу треба рухатися на низьких обертах двигуна, на підвищеній передачі, з плавною і завчасною роботою педалями й кермом. І головне – на мінімальній швидкості.

Правильно маневруйте

Під час виконання маневру кермо потрібно повертати не сильно, тобто на малий кут. Робиться це без різких рухів, якомога плавніше. В іншому разі ви можете втратити контроль над машиною, водночас не змінюючи напрямку руху.

Дотримуйтеся безпечної відстані

Відстань між двома автомобілями на дорозі слід вираховувати за такою формулою: швидкість машини множиться на два і виходить правильна дистанція в метрах, тобто для 100 кілометрів на годину хороша дистанція – 200 метрів.

Полюйте на слизьке

Вам необхідно навчитися розпізнавати слизькі місця, які можуть нести небезпеку. Очевидно, що дуже слизькими можуть бути: ділянки перед світлофором, повороти на другорядних дорогах, колії, навіть якщо вони темного кольору і здається, що це асфальт, проїзди у дворах і так далі.

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Обережніше з ABS

Для власників автомобілів з антиблокувальною системою гальм є особливе попередження: на дорозі, де є лід, ваш гальмівний шлях значно збільшується. Проблема в тому, що ABS прагнучи виключити навіть короткочасне блокування загальмованих коліс, буде послаблювати гальмівне зусилля на них – і гальмування розтягнеться на велику дистанцію. Зате автомобіль не з'їде в сторону.

Яке авто обрати для поїздки в ожеледицю?

Ідеальним варіантом буде SKODA KAROQ, яка провезе вас у будь-якому місці, а ще дозволить зекономити бюджет, адже середня витрата палива від 4,50 літрів на 100 кілометрів. Найважливіше в таку погоду – безпека. Ця модель оснащена системою Crew Protect Assist, яка у разі неминучого зіткнення використовує попередній натяг ременів, закриває бічне скло і панорамний люк. У такий спосіб вона мінімізує потенційні ризики й готує пасажирів до удару.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

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Будьте обережні на дорозі!