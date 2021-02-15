Як безпечно їздити в ожеледицю: корисні поради водіям
В ожеледь краще уникати їзди за кермом, але якщо все ж довелось виїхати на дорогу, головне – знати, що робити. Адже навіть якщо бути обережним, автомобіль може занести.
Джерело:24 канал
Travel24 за підтримки SKODA KAROQ зібрав для вас корисні поради, які допоможуть уникнути небезпечної ситуації на дорозі.
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Основні поради водіям щодо їзди в ожеледицю
Слухайте прогноз погоди
Перше та чи не найголовніше правило водіїв взимку. Коли синоптики попереджають про ожеледицю – залишайтеся вдома. Якщо це неможливо, слідуйте порадам безпечного водіння під час цього явища.
Дотримуйтеся зимового стилю водіння
Що таке зимовий стиль водіння? Це збільшення дистанції, плавні повороти керма і більш пологі траєкторії в поворотах і при перелаштовуваннях між смугами.
Правильно обирайте зимові шини
Нерідко водії вагаються щодо вибору шин: з шипами чи без. Так-от, якщо ви більше їздите в місті, то можна обмежитися зимовими шинами без шипів. Тільки акуратніше на льоду. Якщо ж ви живете за містом, у вас "автомат", ви новачок за кермом, то краще шиповані.
Як їздити в ожеледицю / ukrinform.ua
Рухайтеся "внатяжку"
По кризі й викатаному до глянцю снігу треба рухатися на низьких обертах двигуна, на підвищеній передачі, з плавною і завчасною роботою педалями й кермом. І головне – на мінімальній швидкості.
Правильно маневруйте
Під час виконання маневру кермо потрібно повертати не сильно, тобто на малий кут. Робиться це без різких рухів, якомога плавніше. В іншому разі ви можете втратити контроль над машиною, водночас не змінюючи напрямку руху.
Дотримуйтеся безпечної відстані
Відстань між двома автомобілями на дорозі слід вираховувати за такою формулою: швидкість машини множиться на два і виходить правильна дистанція в метрах, тобто для 100 кілометрів на годину хороша дистанція – 200 метрів.
Полюйте на слизьке
Вам необхідно навчитися розпізнавати слизькі місця, які можуть нести небезпеку. Очевидно, що дуже слизькими можуть бути: ділянки перед світлофором, повороти на другорядних дорогах, колії, навіть якщо вони темного кольору і здається, що це асфальт, проїзди у дворах і так далі.
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Обережніше з ABS
Для власників автомобілів з антиблокувальною системою гальм є особливе попередження: на дорозі, де є лід, ваш гальмівний шлях значно збільшується. Проблема в тому, що ABS прагнучи виключити навіть короткочасне блокування загальмованих коліс, буде послаблювати гальмівне зусилля на них – і гальмування розтягнеться на велику дистанцію. Зате автомобіль не з'їде в сторону.
Яке авто обрати для поїздки в ожеледицю?
Ідеальним варіантом буде SKODA KAROQ, яка провезе вас у будь-якому місці, а ще дозволить зекономити бюджет, адже середня витрата палива від 4,50 літрів на 100 кілометрів. Найважливіше в таку погоду – безпека. Ця модель оснащена системою Crew Protect Assist, яка у разі неминучого зіткнення використовує попередній натяг ременів, закриває бічне скло і панорамний люк. У такий спосіб вона мінімізує потенційні ризики й готує пасажирів до удару.
SKODA KAROQ / skoda-auto.ua
Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:
Будьте обережні на дорозі!
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