Как безопасно ездить в гололед: полезные советы водителям
В гололед лучше избегать езды за рулем, но если все же пришлось выехать на дорогу, главное – знать, что делать. Ведь даже если быть осторожным, автомобиль может занести.
Источник:24 канал
Travel24 при поддержке SKODA KAROQ собрал для вас полезные советы, которые помогут избежать опасной ситуации на дороге.
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Основные советы водителям по езде в гололед
Слушайте прогноз погоды
Первое и едва ли не самое главное правило водителей зимой. Когда синоптики предупреждают о гололеде – оставайтесь дома. Если это невозможно, следуйте советам безопасного вождения во время этого явления.
Придерживайтесь зимнего стиля вождения
Что такое зимний стиль вождения? Это увеличение дистанции, плавные повороты руля и более пологие траектории в поворотах и при перестраивании между полосами.
Правильно выбирайте зимние шины
Нередко водители колеблются по выбору шин: с шипами или без. Так вот, если вы больше ездите в городе, то можно ограничиться зимними шинами без шипов. Только аккуратнее на льду. Если же вы живете за городом, у вас "автомат", вы новичок за рулем, то лучше шипованные.
Как ездить в гололед / ukrinform.ua
Двигайтесь "внатяжку"
По льду и вкатанному до глянца снега надо двигаться на низких оборотах двигателя, на повышенной передаче, с плавной и заблаговременной работой педалями и рулем. И главное – на минимальной скорости.
Правильно маневрируйте
Во время выполнения маневра руль нужно поворачивать не сильно, то есть на малый угол. Делается это без резких движений, можно плавно. В противном случае вы можете потерять контроль над машиной, при этом не меняя направления движения.
Придерживайтесь безопасного расстояния
Расстояние между двумя автомобилями на дороге следует высчитывать по формуле: скорость машины умножается на два и получается правильная дистанция в метрах, то есть для 100 километров в час хорошая дистанция – 200 метров.
Охотьтесь на скользкое
Вам необходимо научиться распознавать скользкие места, которые могут представлять опасность. Очевидно, что очень скользкими могут быть: участки перед светофором, повороты на второстепенных дорогах, пути, даже если они темного цвета и кажется, что это асфальт, проезды во дворах и так далее.
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Осторожнее с ABS
Для владельцев автомобилей с антиблокировочной системой тормозов есть особое предупреждение: на дороге, где есть лед, ваш тормозной путь значительно увеличивается. Проблема в том, что ABS стремясь исключить даже кратковременное блокирование заторможенных колес, будет ослаблять тормозное усилие на них – и торможения растянется на большую дистанцию. Зато автомобиль не съедет в сторону.
Какое авто выбрать для поездки в гололед?
Идеальным вариантом будет SKODA KAROQ, которая провезет вас в любом месте, а еще позволит сэкономить бюджет, ведь средний расход топлива от 4,50 литров на 100 километров. Самое важное в такую погоду – безопасность. Эта модель оснащена системой Crew Protect Assist, которая в случае неизбежного столкновения использует предварительный натяг ремней, закрывает боковое стекло и панорамный люк. Таким образом она минимизирует потенциальные риски и готовит пассажиров к удару.
SKODA KAROQ / skoda-auto.ua
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Будьте осторожны на дороге!
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