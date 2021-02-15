В гололед лучше избегать езды за рулем, но если все же пришлось выехать на дорогу, главное – знать, что делать. Ведь даже если быть осторожным, автомобиль может занести.

Travel24 при поддержке SKODA KAROQ собрал для вас полезные советы, которые помогут избежать опасной ситуации на дороге.

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Основные советы водителям по езде в гололед

Слушайте прогноз погоды

Первое и едва ли не самое главное правило водителей зимой. Когда синоптики предупреждают о гололеде – оставайтесь дома. Если это невозможно, следуйте советам безопасного вождения во время этого явления.

Придерживайтесь зимнего стиля вождения

Что такое зимний стиль вождения? Это увеличение дистанции, плавные повороты руля и более пологие траектории в поворотах и ​​при перестраивании между полосами.

Правильно выбирайте зимние шины

Нередко водители колеблются по выбору шин: с шипами или без. Так вот, если вы больше ездите в городе, то можно ограничиться зимними шинами без шипов. Только аккуратнее на льду. Если же вы живете за городом, у вас "автомат", вы новичок за рулем, то лучше шипованные.



Как ездить в гололед / ukrinform.ua

Двигайтесь "внатяжку"

По льду и вкатанному до глянца снега надо двигаться на низких оборотах двигателя, на повышенной передаче, с плавной и заблаговременной работой педалями и рулем. И главное – на минимальной скорости.

Правильно маневрируйте

Во время выполнения маневра руль нужно поворачивать не сильно, то есть на малый угол. Делается это без резких движений, можно плавно. В противном случае вы можете потерять контроль над машиной, при этом не меняя направления движения.

Придерживайтесь безопасного расстояния

Расстояние между двумя автомобилями на дороге следует высчитывать по формуле: скорость машины умножается на два и получается правильная дистанция в метрах, то есть для 100 километров в час хорошая дистанция – 200 метров.

Охотьтесь на скользкое

Вам необходимо научиться распознавать скользкие места, которые могут представлять опасность. Очевидно, что очень скользкими могут быть: участки перед светофором, повороты на второстепенных дорогах, пути, даже если они темного цвета и кажется, что это асфальт, проезды во дворах и так далее.

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Осторожнее с ABS

Для владельцев автомобилей с антиблокировочной системой тормозов есть особое предупреждение: на дороге, где есть лед, ваш тормозной путь значительно увеличивается. Проблема в том, что ABS стремясь исключить даже кратковременное блокирование заторможенных колес, будет ослаблять тормозное усилие на них – и торможения растянется на большую дистанцию. Зато автомобиль не съедет в сторону.

Какое авто выбрать для поездки в гололед?

Идеальным вариантом будет SKODA KAROQ, которая провезет вас в любом месте, а еще позволит сэкономить бюджет, ведь средний расход топлива от 4,50 литров на 100 километров. Самое важное в такую погоду – безопасность. Эта модель оснащена системой Crew Protect Assist, которая в случае неизбежного столкновения использует предварительный натяг ремней, закрывает боковое стекло и панорамный люк. Таким образом она минимизирует потенциальные риски и готовит пассажиров к удару.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

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Будьте осторожны на дороге!