Wizz Air запускає рейси за новим напрямком з Києва: куди літатиме

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air запустить рейси із Києва до ще одного міста Угорщини. Йдеться про Дебрецен.

Лоукостер літатиме до другого за величиною міста Угорщини з київського аеропорту Жуляни. Рейси стартують з 15 грудня.

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Розклад рейсів

Полетіти можна буде двічі на тиждень – щосереди та неділі.

Дебрецен 14:20 – Київ 16:45

14:20 – 16:45 Київ 17:30 – Дебрецен 18:00

Ціна авіаквитків

Вартість квитків залежить від місяця, наприклад:

у грудні можна забронювати за ціною від 1300 гривень в один бік;

можна забронювати за ціною від 1300 гривень в один бік; в січні від 650 гривень в один бік (така ціна доступна тільки на один рейс);

від 650 гривень в один бік (така ціна доступна тільки на один рейс); в лютому ціна становить 490 гривень.

Найдешевші квитки включають тільки невелику ручну поклажу з габаритами 40х30х20 сантиметрів і вагою 10 кілограмів.

Умови в'їзду до Угорщини

З 7 серпня 2021 року Угорщина дозволила в'їзд українським туристам.

Для в'їзду необхідно пред'явити негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зроблений не пізніше 72 годин, АБО сертифікат про вакцинацію.

Без обмежень можуть в'їжджати діти до 18 років.

Крім того, потрібно оформити медичне страхування для відвідування Угорщини (воно коштує приблизно 180 гривень на один тиждень).

За даними Worldometer , станом на 9 вересня 2021 року в Угорщині виявлено 814 409 випадків зараження коронавірусом, з них 30 080 летальних.

Відзначимо, раніше Wizz Air заявив, що відновить регулярні рейси із Києва до Будапешту з 13 вересня.

Також власник лоукостера Wizz Air Йожеф Вараді спрогнозував падіння цін на авіаквитки найближчим часом.