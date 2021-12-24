Wizz Air забрав із продажу квитки на 10 рейсів з України: перелік скасованих напрямків

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air скасувала рейси за 84 напрямками Європою. Також з продажу забрали авіаквитки на декілька маршрутів з України.

Wizz Air не виключає відновлення деяких зі скасованих маршрутів, або ж продовження скасування нових рейсів.

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Wizz Air скасував 10 рейсів з України

Так лоукостер скасував з України окремі маршрути з Харкова, Запоріжжя, Одеси, Києва та Львова.

Які рейси відсутні в продажу: перелік

Харків – Венеція; Запоріжжя – Будапешт; Запоріжжя – Дортмунд; Запоріжжя – Мілан; Одеса – Болонья; Одеса – Гданськ; Одеса – Катовіце; Київ – Ганновер; Львів – Верона; Львів – Щецин.

Крім того, Wizz Air вніс зміни у літній розклад і переніс запуск чи рестарт декількох рейсів з України, зокрема з Києва в Малагу, зі Львова в Афіни, Салоніки, Венецію, Ніццу та Братиславу, з Одеси у Вроцлав, з Запоріжжя в Відень та з Харкова в Пардубіце.

Скасовані рейси Wizz Air: коротко

Майже третина з 84 скорочених європейських маршрутів Wizz Air стосується Італії.

Найбільше від скасованих напрямків постраждав Відень, звідки припинені 12 маршрутів, з Ларнаки скасовано 8, з Варшави – 7, з Неаполя – 6, з Гданська, Мілану, і Ейндховена – по 5.

Також будуть скорочені рейси до норвезького міста Буде з Гданська та на популярний у туристів турецький курорт Бодрум, який вирушає із Риму.