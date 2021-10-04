Wizz Air відновлює польоти з Києва до Стокгольму: вартість квитків та умови в'їзду

4 жовтня 2021 , 10:02
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Джерело:

avianews.com

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air перезапустить рейс з Києва до Стокгольма, який раніше закрила. У 2019 році польоти за цим напрямком перестав виконувати лоукостер Ryanair.

Wizz Air літав до Стокгольма з 2010 року, однак раптово припинив. Деталі про перезапуск напрямку – читайте далі!

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Wizz Air відновлює рейси Київ – Стокгольм

Рейси виконуватимуться з аеропорту "Київ" (Жуляни) в аеропорт Стокгольм Скавста (NYO) двічі на тиждень – щочетверга та неділі. Перший запланований 16 грудня.

Розклад руху

  • Київ – Стокгольм – 06:10 (виліт) – 07:55 (приліт);
  • Стокгольм – Київ – 08:25 (виліт) – 12:05 (приліт).

Вартість квитків

Найдешевші квитки доступні за ціною від 809 гривень (25 євро) в один бік.

У вартість входить лише маленька одиниця ручної поклажі розміром 40x30x20 сантиметрів.

Зазначається, що цей рейс Wizz Air відновить пряме авіасполучення між Україною і Швецією, бо наразі прямі перельоти між країнами відсутні.

Умови в'їзду до Швеції

Як інформує консульська служба МЗС України, з 26.07.2021 року відновлено режим в'їзду до Королівства Швеція для громадян України  для здійснення необов'язкових поїздок, зокрема з туристичною метою. Для цього необхідно мати:

  • вакцинованим особам – COVID-сертифікат про повну вакцинацію в додатку "Дія";
  • невакцинованим – перед в'їздом пройти ПЛР-тест або тест на антиген, зроблений не більше ніж за 72 години.

Перелік вакцин, схвалених Швецією:

  • Comirnaty (BioNtech Tozinameran);
  • Spikevax (Moderna);
  • Vaxzevria (AstraZeneca);
  • Janssen;
  • AstraZeneca / SKBio;
  • COVISHIELD;
  • BIBP / Sinopharm;
  • CoronaVac (Sinovac).
За даними Worldometer, станом на 3 жовтня у Швеції виявлено 1 153 655 випадків зараження на коронавірус, з них 14 827 летальних.

Зауважимо, раніше лоукостер Wizz Air увійшов до списку 10 найкращих бюджетних авіакомпаній Європи 2021 за версією Skytrax.

Автор: Марта Касіянчук