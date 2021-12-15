Wizz Air скасовує 36 рейсів до весни: перелік напрямків

Угорський лоукостер Wizz Air скасував 36 рейсів з Польщі із січня до березня 2022 року. Це також змінило зимовий розклад польотів із Польщі.

Все через низький рівень вакцинації в країні. Про це заявив Йожеф Вараді, президент Wizz Air.

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Wizz Air скасовує 36 рейсів із Польщі

Який сенс літати за такою кількістю маршрутів із країни, де вакцинація становить лише 50%? Досвід показує, що можна очікувати лише проблем, карантину, закриття аеропортів тощо,

– пояснив Вараді.

Він також додав, що з тієї ж причини авіакомпанія обмежила свою присутність у Румунії.

Призупинені напрямки

З Варшави у:

Гетеборг (з 7 січня до 11 лютого);

(з 7 січня до 11 лютого); Бірмінгем (з 8 січня до 12 лютого);

(з 8 січня до 12 лютого); Неаполь (з 8 січня до 12 лютого);

(з 8 січня до 12 лютого); Единбург (рейси повертаються 16 грудня, але з 9 січня до 13 лютого маршрут знову призупинений);

(рейси повертаються 16 грудня, але з 9 січня до 13 лютого маршрут знову призупинений); Ліверпуль (з 8 до 29 січня).

З Катовіце в:

Бергамо (з 1 січня до 28 березня);

(з 1 січня до 28 березня); Ліверпуль (з 6 січня до 28 березня);

(з 6 січня до 28 березня); Бристоль (з 7 січня до 11 березня);

(з 7 січня до 11 березня); Київ (з 9 січня до 11 березня);

(з 9 січня до 11 березня); Запоріжжя (з 14 січня до 7 березня);

(з 14 січня до 7 березня); Львів (маршрут повертається з 17 грудня і знову припиняється з 3 січня до 7 березня);

(маршрут повертається з 17 грудня і знову припиняється з 3 січня до 7 березня); на Мальту (з 3 січня до 7 березня).

З Гданська до:

Біллунна (з 12 січня до 12 лютого);

(з 12 січня до 12 лютого); Парижа (з 4 січня до 12 березня);

(з 4 січня до 12 березня); Тромса (польоти відновлять 23 грудня, з 6 січня до 27 березня маршрут знову призупинено);

(польоти відновлять 23 грудня, з 6 січня до 27 березня маршрут знову призупинено); Гетеборга (з 8 січня до 26 лютого);

(з 8 січня до 26 лютого); Единбурга (повертається 19 грудня, але знову призупинений з 9 січня до 13 березня);

(повертається 19 грудня, але знову призупинений з 9 січня до 13 березня); Ліверпуля (з 7 січня до 11 лютого);

(з 7 січня до 11 лютого); Бергамо (маршрут повертається 22 грудня, після чого припиняється з 9 січня до 29 березня).

З Вроцлава в:

Донкастер (з 7 січня до 11 лютого);

(з 7 січня до 11 лютого); Бірмінгем (з 8 січня до 29 березня);

(з 8 січня до 29 березня); Запоріжжя (з 13 січня до 28 березня);

(з 13 січня до 28 березня); Дортмунд (з 3 січня до 25 лютого);

(з 3 січня до 25 лютого); Рейк'явік (з 9 січня до 10 березня).

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З Кракова в:

Рейк'явік (маршрут відновлено з 17 грудня і призупинено з 7 січня до 27 березня);

(маршрут відновлено з 17 грудня і призупинено з 7 січня до 27 березня); Бірмінгем (рейси відновлені 15 грудня та призупинені з 9 січня до 9 березня);

(рейси відновлені 15 грудня та призупинені з 9 січня до 9 березня); Донкастер (з 8 січня до 12 лютого);

(з 8 січня до 12 лютого); Катанію (з 9 січня до 2 березня);

(з 9 січня до 2 березня); Барі (з 9 січня до 13 березня).

З яких ще польських міст призупинять польоти

З Любліна в: Осло (з 9 січня по 13 березня) та Донкастер (з 7 січня до 7 березня);

в: (з 9 січня по 13 березня) та (з 7 січня до 7 березня); З Щецина до: Бергена (з 11 січня до 26 лютого) та Ставангера (з 9 січня до 29 березня);

до: (з 11 січня до 26 лютого) та (з 9 січня до 29 березня); З Познані до Донкастеру (з 7 січня до 11 березня);

до (з 7 січня до 11 березня); З Ольштина до Лондона (з 9 січня до 20 лютого);

до (з 9 січня до 20 лютого); З Жешува в Осло (з 9 січня до 27 березня).

В авіакомпанії сподіваються, що за час призупинення польотів у країні прискорять темпи вакцинації.

Крім того, Wizz Air має намір скоротити частоту польотів з польських аеропортів. Літаки рідше курсуватимуть за маршрутом з Варшави до Рима, Базеля, Львова, Мадрида, Мальти, Тенерифе та інших міст.