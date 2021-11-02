Вже не 10 днів: Японія скоротить термін самоізоляції для однієї категорії іноземців

Уряд Японії має намір скоротити період самоізоляції для вакцинованих, однак, не для всіх. Йдеться лише про тих, хто прибувають до країни з діловими цілями.

Після затвердження такого рішення, прибулим доведеться вирушити вже не на 10-денний карантин. Вони проводитимуть на самоізоляції 3 дні.

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Японія скоротить термін самоізоляції

Як відомо, нові правила діятимуть вже з наступного понеділка, 8 листопада.

Ті іноземці, які прибувають до Японії з діловими цілями, будуть змушені вирушити на 3-денний карантин.

Якщо на четвертий день перебування особа отримала негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус – завершує ізоляцію й може користуватися громадським транспортом та закладами громадського харчування.

Проте, зазначається, що компанії, на запрошення яких ці люди прибули до країни, зобов'язані відстежувати ситуацію.

COVID-19 в Японії: останні дані

За даними Worldometer, станом на 2 листопада 2021 року в Японії виявлено 1 722 966 випадків зараження коронавірусом;

На жаль, з них 18 275 летальних;

Водночас 1 700 728 осіб побороли хворобу.

Раніше японський уряд вимагав від тих, хто прибуває до країни, вирушати на 14-денний карантин. У жовтні період скоротили до 10 днів.