Після затвердження такого рішення, прибулим доведеться вирушити вже не на 10-денний карантин. Вони проводитимуть на самоізоляції 3 дні.
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Японія скоротить термін самоізоляції
Як відомо, нові правила діятимуть вже з наступного понеділка, 8 листопада.
Ті іноземці, які прибувають до Японії з діловими цілями, будуть змушені вирушити на 3-денний карантин.
Якщо на четвертий день перебування особа отримала негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус – завершує ізоляцію й може користуватися громадським транспортом та закладами громадського харчування.
Проте, зазначається, що компанії, на запрошення яких ці люди прибули до країни, зобов'язані відстежувати ситуацію.