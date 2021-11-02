Після затвердження такого рішення, прибулим доведеться вирушити вже не на 10-денний карантин. Вони проводитимуть на самоізоляції 3 дні.

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Японія скоротить термін самоізоляції

Як відомо, нові правила діятимуть вже з наступного понеділка, 8 листопада.

Ті іноземці, які прибувають до Японії з діловими цілями, будуть змушені вирушити на 3-денний карантин.

Якщо на четвертий день перебування особа отримала негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус – завершує ізоляцію й може користуватися громадським транспортом та закладами громадського харчування.

Проте, зазначається, що компанії, на запрошення яких ці люди прибули до країни, зобов'язані відстежувати ситуацію.

Зверніть увагу! Раніше японський уряд вимагав від тих, хто прибуває до країни, вирушати на 14-денний карантин. У жовтні період скоротили до 10 днів.

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