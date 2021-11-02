После утверждения такого решения прибывшим придется отправиться уже не на 10-дневный карантин. Они будут проводить на самоизоляции 3 дня.
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Япония сократит срок самоизоляции
Как известно, новые правила будут действовать уже со следующего понедельника, 8 ноября.
Иностранцы, которые прибывают в Японию с деловыми целями, будут вынуждены отправиться на 3-дневный карантин.
Если на четвертый день пребывания лицо получило отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус – завершает изоляцию и может пользоваться общественным транспортом и общепитом.
Однако, отмечается, что компании, по приглашению которых эти люди прибыли в страну, обязаны отслеживать ситуацию.