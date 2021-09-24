В'єтнам відклав відкриття свого курортного острова для іноземних туристів
Джерело:Nikkei Asia
Днями В'єтнам заявив, що планує дозволити в'їзд на найбільший зі своїх островів – Фукуок. Відкриття було заплановано на жовтень.
Однак дату перенесли. Таке рішення пов'язано з нестачею вакцин – владі країни не вдалося досягти необхідної кількості щеплених серед громадян.
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В'єтнам відклав відкриття острова Фукуок
Влада планувала з жовтня дозволити в'їзд вакцинованим туристам, щоб оживити сферу туризму і підтримати економіку.
На жаль, В'єтнам був змушений перенести відкриття Фукуока ще на місяць – туристи зможуть приїхати в листопаді.
За попереднім планом, острів відкриватиметься поетапно протягом шести місяців, починаючи з 20 листопада.
Умови в'їзду на острів Фукуок
Влада й надалі заявила, що перед тим, як відкрити острів, всі його жителі будуть вакциновані.
Лише тоді Фукуок дозволить в'їзд іноземним туристам за схемою "закритої туристичної моделі". Тобто мандрівники зможуть переміщуватися лише в межах острова.
Повністю вакциновані туристи з негативним ПЛР-тестом зможуть відвідати курортний острів. На Фукуок здійснюються чартерні та комерційні рейси.
При цьому МЗС країни поки не уточнило, чи необхідно буде прибулим вирушати на 7-денний карантин.
Натомість сам В'єтнам наразі закритий для всіх іноземних відвідувачів, окрім громадян країни та інвесторів.За даними Worldometer, станом на 24 вересня 2021 року у В'єтнамі виявлено 728 435 випадків зараження коронавірусом, з них 18 017 летальних.