В'єтнам відклав відкриття свого курортного острова для іноземних туристів

24 вересня 2021 , 11:10
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Джерело:

Nikkei Asia

Днями В'єтнам заявив, що планує дозволити в'їзд на найбільший зі своїх островів – Фукуок. Відкриття було заплановано на жовтень.

Однак дату перенесли. Таке рішення пов'язано з нестачею вакцин – владі країни не вдалося досягти необхідної кількості щеплених серед громадян.

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В'єтнам відклав відкриття острова Фукуок

Влада планувала з жовтня дозволити в'їзд вакцинованим туристам, щоб оживити сферу туризму і підтримати економіку.

На жаль, В'єтнам був змушений перенести відкриття Фукуока ще на місяць – туристи зможуть приїхати в листопаді.

За попереднім планом, острів відкриватиметься поетапно протягом шести місяців, починаючи з 20 листопада.

Умови в'їзду на острів Фукуок

Влада й надалі заявила, що перед тим, як відкрити острів, всі його жителі будуть вакциновані.

Лише тоді Фукуок дозволить в'їзд іноземним туристам за схемою "закритої туристичної моделі". Тобто мандрівники зможуть переміщуватися лише в межах острова.

Повністю вакциновані туристи з негативним ПЛР-тестом зможуть відвідати курортний острів. На Фукуок здійснюються чартерні та комерційні рейси.

При цьому МЗС країни поки не уточнило, чи необхідно буде прибулим вирушати на 7-денний карантин.

Натомість сам В'єтнам наразі закритий для всіх іноземних відвідувачів, окрім громадян країни та інвесторів.

За даними Worldometer, станом на 24 вересня 2021 року у В'єтнамі виявлено 728 435 випадків зараження коронавірусом, з них 18 017 летальних.
Автор: Марта Касіянчук