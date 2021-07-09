18 раз за півтора місяця: вулкан Етна на Сицилії знову дмухає іскрами – відео

В Італії на острові Сицилія вночі 7 липня сталося ще одне виверження сплячого вулкан Етна. Це вже 18 раз за останні півтора місяця, але перейматися не варто.

Жителі цього району Італії побачили вночі стовпи диму та тонни лави. Науковці наразі не бачать небезпеки для сусідніх міст та селищ.

Цікаво Невідома Херсонщина: що відвідати туристам, які прагнуть не тільки валятись на пляжі

Що відомо про ще одне виверження Етни

Вулкан Етна знову вивертав лаву. Вона розтікалася на кілька сотень метрів, а стовпи попелу сягали 5 кілометрів. Місцеві мешканці повідомили про важке повітря у кількох найближчих населених пунктах.

Проте, це наразі не несе небезпеки для мешканців острова. Наприклад, роботу аеропорту в Катанії призупиняли лише на кілька годин під час самого виверження – зараз він працює у звичному режимі.

Єдине, на що звертають увагу науковці – попереджають про небезпеку прогулянок дуже близько до вулкана.

"Позіхання" Етни вночі 7 липня: відео

Етна – діючий вулкан на східному узбережжі Сицилії, висота якого змінюється з кожним виверженням. Одне з яскравих було у грудні 2020 року. Тоді фонтани лави та хмари попелу з іскрами було видно в темряві.