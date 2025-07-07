Цього року в Чернівцях ожила одна з легенд про кохання, яка покликана привабити ще більше туристів, пише 24 Канал з посиланням на міськраду міста. На одній з найвідоміших вулиць міста знову з'явилися троянди.

Дивіться також Сон на печі: у якому селі можна пожити в затишній "бабусиній хатині"

У Чернівцях вулиця Кобилянської знову в квітах

Як йдеться у легенді, яку відтворили в місті, колись вулицю Ольги Кобилянської підмітали трояндами. Це одна з найвідоміших історій, пов'язаних із цією пішохідною вулицею, яка раніше називалася Панською.

"Сьогодні ця прекрасна традиція повертається, щоб нагадати: справжня любов до Чернівців – у дрібницях, які ми помічаємо і бережемо", – йдеться у повідомленні.

За легендою, яку вдалося відтворити у Чернівцях, хлопець не промовив ані слова, лиш підійшов, зібрав троянди одну за одною. Він немов збирав своє серце, що розсипалося під підборами гордості. Кажуть, з того часу Панську щоранку підмітали трояндами.

У Чернівцях на вулиці Ольги Кобилянської відтворили давню легенду: дивіться відео

Цікаво, що у 2017 році на вулиці Ольги Кобилянської встановили ковану скульптуру "Двірник з трояндами", яку місту подарували місцеві ковалі.

Сьогодні вулиця Ольги Кобилянської залишається туристичною візитівкою Чернівців. Її архітектура, бруківка, кафе та атмосфера приваблюють відвідувачів.

Підмітання бруківки трояндами повинне стати ще однією туристичною родзинку на маршруті по вулиці Кобилянської.