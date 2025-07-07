Хата 1950-х років, яку добре відреставрували та оновили троє друзів, розташована на Чернігівщині. Її можна орендувати подобово, пише 24 Канал.

Цікаво Борщ із карасями: де на Київщині можна скуштувати одну з улюблених страв Тараса Шевченка

Хатина, як у бабусі

Хата розташована в селі Горбачі Козелецької громади. Всередині є спальня, кухня та ванна кімната, тобто всі зручності для тривалого проживання.

Ми хату трішки осучаснили. Зробили каналізацію, бо її не було, провели воду в хату, облаштували в коморі сучасний санвузол, яким можна користуватися, коли захочеш. У коридорчику ми зробили кухню,

– розповідала в коментарі "ЧEline" Анна Кицун, що є співвласницею Hata.village.

Анна додає, що в цій хатині можна пожити, як у музеї. Щоправда, в музеї не можна нічого чіпати, а в хаті — дозволено.

Можна й на піч залізти, полежати, кісточки погріти,

– каже співвласниця.

У спальні є двомісне ліжко та розкладний диван – вона розрахована на 4 осіб. На кухні поставили мініхолодильник, варильну плиту, мікрохвильовку та піч. Також у хатині зробили сучасний санвузол із душовою та підігрівом підлоги.

Інтер'єр старовинної хатини / Фото з інстаграму Hata.village

Надворі територія дуже доглянута. Там стоїть альтанка, є гойдалка, гамаки, лежаки, але найбільша окраса – 200-літній дуб. Це дерево заввишки приблизно як семи- чи дев’ятиповерхова будівля. Охопити стовбур руками можна хіба що тільки вчотирьох.

Скільки коштує оренда

Вартість оренди з понеділка по четвер – 3500 гривень за добу, а з пʼятниці по неділю – 4000 гривень за добу. У спальні можуть розміститися 4 людей, на печі – ще двоє. У ціну входить паркування авто, мінімальні засоби гігієни в хатині, користування альтанкою з мангалом, гамаком тощо.

У хатині досить часто зупиняються іноземці. "Показую, як живуть українці, що таке українська хата, але вже на сучасний лад", – поділилася Анна.