Так одна пекарня на Київщині додала в меню борщ із карасів, який дуже любив Тарас Шевченко. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіли відомі мандрівні блогери Макс Узол і Оля Манько.

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Де можна скуштувати борщ із карасями

Тревел-блогери розповіли, що нещодавно з друзями вони побували у Витачеві Київській області. У цьому селі можна помилуватися неймовірними панорами на заплави Дніпра, а ще, як з'ясувалося, спробувати особливий пісний борщ – із карасями.

Це для мене це дуже класний приклад того, як заклад орієнтується на історію місця: Київ "відкопав" те, що Тарас Шевченко любив саме такий борщ, адже це були рибні місця і м'яса не було, тому використовували рибу,

– зазначила Оля Манько.



Борщ із карасями в пекарні на Київщині / Фото, надане 24 Каналу

Блогери відзначили, що вони захоплюються містами, які намагаються віднайти щось своє і зробити це візитівкою. "Таким чином можна передавати смак своєї громади, свого населеного пункту", – додала Оля. Борщ із карасями вона назвала стравою, яка за п'ять років подорожей перша спала їй на думку як унікальна.

Які регіональні страви радять спробувати мандрівники

Гастрономія – важлива частина будь-якого туристичного напрямку в Україні. Адже часто регіональні страви залишають такий гарний післясмак, що вони починають асоціюватися з тим чи іншим місцем.

Їдеш у Полтаву – потрібно скуштувати галушки. До Львова – сирник чи спартак. У Кременець – чорні вареники з гречаного тіста. На Чернівеччині, у Бессарабії, – солодкий борщ із цукрових буряків,

– поділилися тревел-блогери.

До слова, найрозвиненішим гастротуристичним напрямком, на думку мандрівників, є Закарпаття. Там виробляють крафтові сири й вина, а екскурсії з дегустаціями є вже звичним явищем.