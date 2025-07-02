Українські тревел-блогери Макс Узол і Оля Манько розповіли в інтерв'ю 24 Каналу про 5 місць та ідей для відпочинку в Карпатах. Цей чек-лист стане в пригоді всім туристам, які планують справді незабутню мандрівку в гори.

Зверніть увагу Яке село на Закарпатті відоме десятком старовинних музеїв та мальовничою долиною крокусів

Идеи для путешествия по Карпатам летом

Спробувати рафтинг на річці Чорний Черемош

За словами Макса Узола, рафтинг – це саме той вид активного відпочинку, який варто спробувати на Чорному Черемоші.

Довідка. Рафтинг – це швидкісний сплав гірською річкою через пороги на надувному човні, плоті або на тюбі. Є шість рівнів складності, з яких перший – вважається досить легким і не потребує особливої майстерності.

До речі, саме цю річку в Карпатах називають найзручнішою для сплавів, оскільки вона має широку та довгу долину водозбору та дорогу вздовж річки. Найкращим часом для рафтингу традиційно вважається весна, але за достатньої кількості дощів влітку, сплав можливий і в цю пору.



Рафтинг на Чорному Черемоші / Фото "Вікіпедія"

Відвідати сироварні на полонинах

Наприклад, можна відвідати сироварню на полонині Росохата, поблизу села Шешори. Також відомою є сироварня на полонині Кринта, що розташована на Гринявському гірському масиві. Туди організовують екскурсії із дегустаціями.

Зустріти світанок на Драгобраті

Тревел-блогери радять зустріти світанок саме на цій горі, бо, за їхніми словами, він там неймовірний. Гора Драгобрат розташована на території Закарпатської області, між річками Чорна Тиса та Косівська. Її висота становить 1763 метри.

Побачити Манявський водоспад

"Манявський водоспад, до якого треба трішки пройтися пішки горами, але це надзвичайний краєвид і надзвичайний досвід, адже це один із найвищих водоспадів України", – зазначив Макс Узол.

Мандрівниця біля Манявського водоспаду / Фото, надане 24 Каналу

Піднятися на гору Шпиці та зупинитися біля озера Несамовите

Шпиці – унікальна гора в Карпатах. Її східні схили оточені скельними виступами заввишки 20 – 50 метрів, які справді нагадують шпиці. Висота – 1863 метри.

Несамовите – озеро льодовикового походження особливого синього кольору. Воно є одним із найбільш високогірних у Карпатах.

"Вони розташовані недалеко одне від одного – година ходьби, але це неймовірні краєвиди в Українських Карпатах", – додав Макс Узол.