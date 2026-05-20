Де народився Вінстон Черчилль: англійське місто, яке легко сплутати з Францією

Компактне та чарівне містечко на краю Котсволдсу було місцем народження сера Вінстона Черчилля. Воно пропонує подорож у минуле з красивими краєвидами, що не поступаються французьким.

Іноді саме невеликі містечка, загублені серед пасторальних пагорбів Великої Британії, здатні здивувати найбільше. Як пише видання Mirror, на східному краю Котсволдсу, у Західному Оксфордширі, розташувалося історичне ринкове місто Вудсток, яке миттєво зачаровує своєю елегантною георгіанською архітектурою та багатою спадщиною.

Чим цікаве містечко Вудсток?

Зручне розташування всього за 30 хвилин від Оксфорда робить його легкодоступним, але компактні розміри не повинні вводити в оману – це місце варте окремої подорожі.

Ідея відвідати Вудсток з'явилася у мандрівниці після перебування в чудовому готелі та пабі Killingworth Castle у сусідньому селі Вуттон. Місцеві жителі, хоч і зазначали, що Вудсток невеликий, з ентузіазмом розповідали про його незалежні крамнички, ідилічну атмосферу та величний палац, що приніс містечку світову славу.

Прогулянка центром Вудстока – це справжня подорож у часі. Медового кольору котеджі, оповиті гліцинією, білі віконниці, бруковані провулки та старовинні вивіски на будівлях – усе це створює неповторну атмосферу.

На головній площі з георгіанськими фасадами та ратушею, що є пам'яткою архітектури ІІ класу, місцеві жителі насолоджуються спокоєм, а повз них безтурботно прогулюються качки. Одну парочку навіть помітили, коли вони пили воду з миски, дбайливо залишеної біля крамниці.

Ось такий вигляд має вуличка Вудстока / інстаграм @ajaxldn

Вулиці міста наповнені життям: тут і бутики, як-от Loft та No.5 Park Street, і галереї, і затишні паби. Кав'ярні Woodstock Coffee Shop, Ciao та Missing Bean приваблюють ароматом свіжозвареної кави.

В одній з них, Missing Bean, недільного ранку було гамірно: місцеві зустрічалися з друзями, сім'ї смакували напоями на вулиці, а велосипедисти зупинялися на свою порцію кофеїну.

Для гурманів тут є Blenheim Sandwich Company, що пропонує сендвічі на будь-який смак, та Alfonso Gelateria з 12 видами морозива та сорбету. Кожен поворот відкривав нову маленьку перлину, а мальовничі куточки могли б легко конкурувати з краєвидами Франції.

Чим вражає Бленгеймський палац?

Головною ж окрасою Вудстока є величний Бленгеймський палац, об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Побудований між 1705 і 1722 роками, він є одним з найбільших будинків Англії, а його маєток розкинувся на понад 2000 акрах. Цікаво, що він зберіг статус палацу, хоча вже не є королівською резиденцією.

Красивий Бленгеймський палац / інстаграм @si1mon_a

Палац був подарований королевою Анною Джону Черчиллю, першому герцогу Мальборо, і залишався родовим маєтком родини Черчиллів понад 300 років. Саме тут у 1874 році народився сер Вінстон Черчилль, який проводив у палаці шкільні канікули та відвідував його вже дорослим.

У Бленгеймі я ухвалив два дуже важливі рішення: народитися і одружитися. Я щасливий і задоволений рішеннями, які я ухвалив в обох випадках,

– згадують на сайті National Churchill Museum слова про палац колишнього прем'єра-міністра Вінстона Черчилля.

Монумент Черчилля / інстаграм @brett.umenberger

Де зупинитися у Вудстоці?

Для тих, хто бажає продовжити знайомство з регіоном, менш ніж за 10 хвилин їзди від Вудстока розташований готель Killingworth Castle. Це ідеальна відправна точка для дослідження Котсволдсу. Мандрівниця провела ніч в одному з восьми розкішних номерів у мальовничому внутрішньому дворику. Кімната вражала відкритими балками, величезним ліжком з балдахіном та ванною на ніжках.

Інтер'єр готелю Killingworth Castle / інстаграм @thekillingworth

Увечері, після дня прогулянок, на неї чекало дегустаційне меню з вишуканими стравами: гребінці, морський окунь, ягня, а на завершення – аж два десерти та петіт-фури. Не дивно, що Killingworth Castle постійно рекомендує гід Мішлен, він входить до списку 50 найкращих гастропабів Великої Британії та має три розетки від АА. Готелем, який ласкаво називають "The Killy", керує подружжя Джим та Клер Александер, створюючи атмосферу справжнього заміського дому.

Вишукані страви в Killingworth Castle / інстаграм @thekillingworth

Які ще унікальні містечка та локації приваблюють туристів у Великій Британії?

Велика Британія багата на історичні містечка, які, здається, зупинилися в часі, хоча враження від них можуть бути кардинально різними. Наприклад, казкове місто Рай у Східному Сассексі зачаровує мандрівників брукованими вуличками та затишною атмосферою.

Водночас інше британське містечко, Фрінтон-он-Сі, запам'яталося туристці своєю атмосферою часів Другої світової війни та не надто привітними мешканцями.

Окрім цього, країна пропонує безліч інших цікавих місць для дослідження, які часто залишаються поза увагою масового туриста. До прикладу, приморське містечко Вітбі, яке надихнуло Брема Стокера на написання "Дракули", приваблює своєю готичною спадщиною.