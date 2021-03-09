Жодних коронавірусних обмежень: названо 5 країн, повністю відкритих для мандрівників

У всьому світі правила в'їзду в країни постійно оновлюються, але в більшості з них іноземним туристам важко потрапити. Лише в п'яти країнах зараз немає коронавірусних обмежень.

Про це йдеться у звіті ВТО (UNWTO) щодо обмежень у подорожах в час пандемії коронавірусу.

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П'ять дестинацій (2% від загальної кількості у світі) скасували всі пов'язані з COVID-19 обмеження на в’їзд для туристів: Албанія, Домініканська Республіка, Коста-Рика, Північна Македонія і Танзанія, – повідомляється у документі.

У звіті зазначено, що близько третини країн (32%) залишаються повністю закритими для туристів, а ще 66% – закриті частково або вимагають пред'являти негативний ПЛР-тест, деякі – у поєднанні із самоізоляцією після прибуття.

В той самий час очільник ВТО Зураб Пололікашвілі вважає, що країнам вже пора оживляти туристичну галузь і відмовлятися від карантинних обмежень для мандрівників. Він переконаний, що туристичні заборони лише частково розв'язують проблему з розповсюдженням коронавірусу, і багато з них необґрунтовані.

Відзначимо, Сейшельські острови відкривають кордони для іноземних громадян з 25 березня. Держава почне пускати на свою територію туристів з усього світу, за винятком Південної Африки.

Президент Ради регіональних представників TÜRSAB в Західній Анталії Ризу Перчіна заявив, що з 15 квітня туристичний сезон у різних регіонах Туреччини розпочнеться з внутрішніх туристів та громадян з України та Росії.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я Таїланду прийняло рішення вдвічі скоротити період карантину для туристів, які вакциновані від COVID-19.