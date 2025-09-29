24 Канал завдяки матеріалам порталів 1000libraries та designinglibraries пропонує вам подивитися на 10 найкрасивіших бібліотек у світі. Це особливо актуально до Всеукраїнського дня бібліотек, який якраз і відзначають 30 вересня.
Дивіться також Де у Львові є бібліотека, в якій можна відчути себе однокласником Гаррі Поттера
Які бібліотеки у світі мають не менш цікавий вигляд, ніж вміст?
Розмаїття красивих бібліотек у світі дуже велике. Та все ж ми спробували сформувати список, що гарно поєднує історичні та сучасні бібліотеки, різні стилі архітектури, а також і географію.
Бібліотека Конгресу у Вашингтоні, США. Це найбільша бібліотека світу, відома розкішними інтер'єрами у стилі боз-ар (поєднання ренесансу й бароко).
Library of Congress: дивіться відео a_brosofficial25
Національна бібліотека Австрії у Відні. Це справжній палац із бароковим інтер'єром із фресками й мармуровими колонами.
Österreichische Nationalbibliothe: дивіться відео planbvoyage
Страговський монастир у Празі, Чехія. Це бібліотека з унікальними дерев’яними шафами, що зберігають книги з XII століття.
Strahov Library: дивіться відео macktravels68
Бібліотека Святої Женев'єви у Парижі, Франція. Тут – класична архітектура XIX століття, яка надихала навіть Віктора Гюго.
Bibliothèque Sainte-Geneviève: дивіться відео vivante8611
Бібліотека коледжу Трініті у Дубліні, Ірландія. Особливо знана її Long Room із темного дерева, де зберігають "Келлську книгу".
Trinity College Library, Dublin: дивіться відео djmariovalens
Національна китайська бібліотека у Пекіні. Одна з найбільших у світі, з сучасною архітектурою та просто велетенськими читальними залами, особливо у комплексі в районі Тунчжоу.
National Library of China: дивіться відео TravelinChina
Бібліотека Штутгарта у Німеччині. Це ультрасучасний кубічний будинок, усередині – все біле, що дає відчуття простору та світла.
Stadtbücherei Stuttgart: дивіться відео HemaExplores
Александрійська бібліотека у Єгипті. Мовиться про сучасне відродження легендарної античної бібліотеки.
Bibliotheca Alexandrina: дивіться відео marwanojaimie
Португальська королівська читальня в Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Шедевр 1887 року, нагадує собор із 4-поверховими стелажами.
Real Gabinete Português de Leitura: дивіться відео Rosinhavlog
Бібліотека імені Джона Райландса у Манчестері, Велика Британія. Неоготична перлина 1900 року, на неї кажуть – "Гоґвортс у реальності".
John Rylands Library: дивіться відео SmR_Travails
На які ще неординарні бібліотеки варто звернути увагу допитливому розуму?
Це найстаріша бібліотека світу – Бібліотека монастиря Святої Катерини на Синаї у Єгипті. Вона заснована у VI столітті та досі функціонує й має унікальну колекцію стародавніх рукописів.
А найдавніша діюча публічна бібліотека – це Бібліотека Малатестиана в Чезені, що в Італії. Її відкрили у 1454 році, і, що цікаво, там досі зберігають оригінальні дерев'яні меблі.
І як не згадати про найкрасивішу бібліотеку України. Звісно, її складно визначити – багато претендентів, але найчастіше згадують про Львівську національну наукову бібліотеку імені Василя Стефаника – завдяки неоготичній архітектурі, історичному шарму та багатій колекції.