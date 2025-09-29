24 Канал завдяки матеріалам порталів 1000libraries та designinglibraries пропонує вам подивитися на 10 найкрасивіших бібліотек у світі. Це особливо актуально до Всеукраїнського дня бібліотек, який якраз і відзначають 30 вересня.

Які бібліотеки у світі мають не менш цікавий вигляд, ніж вміст?

Розмаїття красивих бібліотек у світі дуже велике. Та все ж ми спробували сформувати список, що гарно поєднує історичні та сучасні бібліотеки, різні стилі архітектури, а також і географію.

Бібліотека Конгресу у Вашингтоні, США. Це найбільша бібліотека світу, відома розкішними інтер'єрами у стилі боз-ар (поєднання ренесансу й бароко).

Національна бібліотека Австрії у Відні. Це справжній палац із бароковим інтер'єром із фресками й мармуровими колонами.

Страговський монастир у Празі, Чехія. Це бібліотека з унікальними дерев’яними шафами, що зберігають книги з XII століття.

Бібліотека Святої Женев'єви у Парижі, Франція. Тут – класична архітектура XIX століття, яка надихала навіть Віктора Гюго.

Бібліотека коледжу Трініті у Дубліні, Ірландія. Особливо знана її Long Room із темного дерева, де зберігають "Келлську книгу".

Національна китайська бібліотека у Пекіні. Одна з найбільших у світі, з сучасною архітектурою та просто велетенськими читальними залами, особливо у комплексі в районі Тунчжоу.

Бібліотека Штутгарта у Німеччині. Це ультрасучасний кубічний будинок, усередині – все біле, що дає відчуття простору та світла.

Александрійська бібліотека у Єгипті. Мовиться про сучасне відродження легендарної античної бібліотеки.

Португальська королівська читальня в Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Шедевр 1887 року, нагадує собор із 4-поверховими стелажами.

Бібліотека імені Джона Райландса у Манчестері, Велика Британія. Неоготична перлина 1900 року, на неї кажуть – "Гоґвортс у реальності".

На які ще неординарні бібліотеки варто звернути увагу допитливому розуму?