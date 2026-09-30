24 Канал предлагает вам посмотреть на 10 самых красивых библиотек в мире. Это особенно актуально ко Всеукраинскому дню библиотек, который как раз и отмечают 30 сентября.

Какие библиотеки в мире имеют не менее интересный вид, чем содержание?

Разнообразие красивых библиотек в мире очень большое. И все же мы попытались сформировать список, который хорошо сочетает исторические и современные библиотеки, различные стили архитектуры, а также и географию.

Библиотека Конгресса в Вашингтоне, США. Это самая большая библиотека мира, известна роскошными интерьерами в стиле боз-ар (сочетание ренессанса и барокко).

Library of Congress: смотрите видео a_brosofficial25

Национальная библиотека Австрии в Вене. Это настоящий дворец с барочным интерьером с фресками и мраморными колоннами.

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Österreichische Nationalbibliothe: смотрите видео planbvoyage

Страговский монастырь в Праге, Чехия. Это библиотека с уникальными деревянными шкафами, хранящими книги с XII века.

Strahov Library: смотрите видео macktravels68

Библиотека Святой Женевьевы в Париже, Франция. Здесь – классическая архитектура XIX века, которая вдохновляла даже Виктора Гюго.

Bibliothèque Sainte-Geneviève: смотрите видео vivante8611

Библиотека колледжа Тринити в Дублине, Ирландия. Особенно известна ее Long Room из темного дерева, где хранят "Келлскую книгу".

Trinity College Library, Dublin: смотрите видео djmariovalens

Национальная китайская библиотека в Пекине. Одна из крупнейших в мире, с современной архитектурой и просто огромными читальными залами, особенно в комплексе в районе Тунчжоу.

National Library of China: смотрите видео TravelinChina

Библиотека Штутгарта в Германии. Это ультрасовременный кубический дом, внутри – все белое, что дает ощущение пространства и света.

Stadtbücherei Stuttgart: смотрите видео HemaExplores

Александрийская библиотека в Египте. Речь о современном возрождении легендарной античной библиотеки.

Bibliotheca Alexandrina: смотрите видео marwanojaimie

Португальская королевская читальня в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Шедевр 1887 года, напоминает собор с 4-этажными стеллажами.

Real Gabinete Português de Leitura: смотрите видео Rosinhavlog

Библиотека имени Джона Райландса в Манчестере, Великобритания. Неоготическая жемчужина 1900 года, на нее говорят – "Хогвартс в реальности".

John Rylands Library: смотрите видео SmR_Travails

На какие еще неординарные библиотеки стоит обратить внимание любознательному уму?