Щороку відпочивальники з усіх куточків держави та з-за кордону знаходять нові місцини, щоб насолодитися ще незвіданими красотами. Однак є локації, які просто must visit для кожного туриста.

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Локації України, які слід відвідати кожному

Озеро Синевир

Одне із 7 див України, яке виникло понад 10 тисяч років тому. Синевир вважається одним з найкрасивіших озер в Карпатах і однією з найцікавіших пам'яток Закарпаття.

Синевирське озеро розташоване на висоті понад 900 метрів. Глибина коливається від 10 до 12 метрів, подекуди сягає 24 метрів, але через прозорість води виникає оманливе враження, що дно – зовсім близько.



Озеро Синевир / Фото з інстаграму @pavlenko.raw

Загадковість цього місця зачарує назавжди, вам закортить дізнатися всі таємниці Морського ока.

Дземброня

Найбільш високогірне село нашої країни відмінно підходить для старту захопливої подорожі мальовничим Чорногірським хребтом. Тиша, чисте гірське повітря, розкішні види, ліси, полонини – це і не тільки приваблює до села Дземброня тисячі туристів.

Його не можна порівняти ні з чим, адже воно ні на що не схоже. Сюди їдуть люди в пошуках істини, спокою та абсолютної краси.



Село Дземброня / Фото з інстаграму @bro.tour

Асканія-Нова

Унікальний біосферний заповідник на Херсонщині – ще одне диво України. Ця ділянка степу ніколи не оброблялася людиною, а сьогодні є однією з найулюбленіших локацій сафарі-туристів.

Сюди вирушають, щоб побачити зебр, південноамериканських верблюдів, індійських й африканських антилоп, оленів, павичів та багато інших представників тваринного світу.



Асканія-Нова / Фото з інстаграму @incrediblefelix

Цікаво, що NASA внесла заповідник до рейтингу місць, чия енергетика справляє найпотужніший цілющий вплив на все живе.

Тунель кохання

Це одна з найцікавіших та найпопулярніших пам'яток України. Насправді тунель є частиною залізничного полотна, яким й досі курсують потяги. Завдяки тому, що під час руху потяги обламують маленькі гілочки, тунель має гарну форму овалу.

Мало хто знає, що декілька років тому японський режисер Акійоші Імазакі зняв тут повнометражний фільм, який може дивитися увесь світ.



Тунель кохання восени / Фото з інстаграму @sergiystepanenko

Цікаво Подорож до Подільських Товтр: палац Орловських, Малієвецький водоспад й "середньовічна" вежа

Озеро Сиваш

Одне з найпопулярніших озер в Україні розташоване у Херсонській області. Кажуть, що озеро – це залишки стародавнього Лемурійського моря.