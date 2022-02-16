Вперше за два роки: у Венеції знову проходить легендарний карнавал – яскраві фото

У Венеції знову повноцінно відкрили легендарний карнавал, знаний у всьому світі. Це вперше за час пандемії коронавірусу.

У 2020 році карнавал закрили достроково. А торік, у 2021-му, він проходив тільки онлайн.

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У Венеції вперше за два роки відкрився легендарний карнавал

Влада Італії минулого тижня скасувала зобов'язання носити маски на вулиці. Таке рішення дозволило венеціанцям і туристам вже у суботу вийти на площу Сан-Марко й змінити медичні маски на яскраві карнавальні.

Тож відвідувачі мають можливість насолоджуватися поверненням карнавалу, після того, як пандемія його закрила.

Найзнаменитіший у світі карнавал розпочався 12 лютого, й, завершуючи римо-католицький період Великого посту.

Однак деякі з найочікуваніших атракціонів, як-от "Політ ангела" та Венеційський конкурс карнавальних костюмів, цього року все ж були скасовані.

У Венеції знову проходить карнавал / Фото Getty Images



За даними місцевих ЗМІ, відзначити подію прибуло близько 80 тисяч осіб, зокрема, 32 тисячі іноземців. Втім, у порівнянні з доковідним натовпом туристів, їх кількість зовсім невелика – менше половини.

Річ у тім, що в Італії досі діють суворі правила перетину кордону з туристичною метою. Так, наприклад, українці не зможуть потрапити до країни щонайменше до 15 березня.

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Венеційський карнавал: коротко