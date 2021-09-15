Вперше за 60 років: у Великій Британії відреставрують Стоунхендж

У Великій Британії вперше за 60 років розпочалася реставрація знаменитого Стоунхенджа. Причиною стало часткове руйнування конструкцій.

На пам'ятнику пошкоджені стовпи, перетинки та спеціальний розчин, що їх скріплює. Це було виявлено під час лазерного сканування.

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На місці реставраційних робіт будуть встановлені риштування, щоб фахівці-консерватори змогли дістатися до верхівки каменів і замінити зіпсований бетонний розчин на вапняну суміш.



У Великій Британії відреставрують Стоунхендж / Фото "Англійська спадщина"

Зазначається, що ремонт планують завершити за два тижні.

Чотири з половиною тисячі років ударів вітром та дощем створили тріщини та діри на поверхні каменю,

– заявила старша кураторка Гезер Себір.

Вона додала, що заходи, які зараз приймаються, необхідні для того, щоб зберегти видатну пам'ятку.

Заміна монети, яку поклали у 50-х роках

Щоб відзначити початок ремонту, "Англійська спадщина" запропонувала Річардові Вудману-Бейлі замінити половину копійки, яку він поклав під один з каменів у 1958 році, коли був ще восьмирічним хлопчиком.



Річард поклав монету під один з каменів Стоунхенджу у 1958-му / Фото "Англійська спадщина"

Спеціальну пам'ятну монету випустить Королівський монетний двір. На ній буде зображено воїна зі списом і лева.

Ми з радістю запросили Річарда, щоб він власноручно викарбував свою історичну монету,

– каже директор із колекційних монет Королівського монетного двору Ребекка Морган.



71-річний Річард покладе нову монету / Фото "Англійська спадщина"

За словами Морган, схожі монети кілька століть тому мали з собою люди, які прямували до Стоунхенджу. У такий спосіб розповідають історію, яка з'єднує покоління.