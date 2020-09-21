Вогняний водоспад в Каліфорнії – досить популярне явище, подивитися на яке збирається безліч туристів і мандрівників. Сотні відвідувачів парку щовечора збираються на оглядовому майданчику, звідки відкривається чудовий краєвид. Він унікальний у своєму роді, як і найгарніші водоспади світу.

Travel24 розповість вам про вогняний водоспад Хорстейл.

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До національного парку Йосеміті, де розташований водоспад – менш ніж три години їзди від міста Сан-Франциско і майже шість годин від Лос-Анджелеса. Його оточують незаймані, дикі й заповідні території: Ансел-Адамс з південного сходу, Гувер з північного сходу та Емігрант з півночі.



Національний парк Йосеміті у Каліфорнії / myplanet.com.ua

Парк – цікаве місце з унікальними гаями секвоядендрон. Але найбільш дивною і видовищною пам'яткою Йосеміті є вогняний водоспад, який ще називають "Кінським хвостом".



Вогняний водоспад Хорстейл / UnSplash

"Кінський хвіст" – це звичайнісінький водоспад, але незвичайним і лячно чарівним він стає лише на 3 – 4 дні в лютому, коли, завдяки променям сонця, що відбиваються, він набирає вигляду вогняної лави й розпеченого металу, що стікає з 650-метрової вершини гори Ель-Капітан.



Водоспад "Кінський хвіст" зблизька / travel.ru