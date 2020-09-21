Огненный водопад в Калифорнии – достаточно популярное явление, посмотреть на которое собирается множество туристов и путешественников. Сотни посетителей парка каждый вечер собираются на смотровой площадке, откуда открывается вид. Он уникален в своем роде, как и самые красивые водопады мира.

Travel24 расскажет вам об огненном водопаде Хорстейл.

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В национальный парк Йосемити, где расположен водопад – менее 3 часов езды от города Сан-Франциско и почти 6 от Лос-Анджелеса. Его окружают нетронутые, дикие и заповедные территории: Ансел-Адамс с юго-востока, Гувер с северо-востока и Эмигрант с севера.



Национальный парк Йосемити в Калифорнии / myplanet.com.ua

Парк – интересное место с уникальными рощами секвойядендрон. Но наиболее странной и зрелищной достопримечательностью Йосемити является огненный водопад, который еще называют "Конским хвостом".



Огненный водопад Хорстейл / UnSplash

"Конский хвост" – это простой водопад, но необычным и страшно волшебным он становится лишь на 3 – 4 дня в феврале, когда, благодаря лучам солнца, которые отражаются, он принимает вид огненной лавы и раскаленного металла, стекающего с 650-метровой вершины горы Эль-Капитан.



Водопад "Конский хвост" вблизи​ / travel.ru