Де біля Львова можна безкоштовно відпочити біля водойми: добірка локацій для літнього відпочинку

Спекотні літні дні вже настали, а разом із ними зростає і бажання відпочити біля водойми. Неподалік Львова є кілька локацій, де можна провести час біля води, насолодитися природою та при цьому не витрачати кошти на вхід.

Ми зібрали добірку безкоштовних локацій поблизу Львова, де на туристів чекають облаштовані пляжі, мальовничі водойми та комфортні зони для відпочинку на природі.

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Безкоштовні водойми поблизу Львова

Озеро "Корса" у Брюховичах

Із 2025 року озеро "Корса" стало доступним для відпочинку після майже десятирічної перерви. Раніше водойма незаконно перебувала у приватній власності, однак паркан довкола неї демонтували. Тепер усі охочі можуть безкоштовно відпочивати біля озера на вулиці Курортній, 20а у Брюховичах.

Розташування озера Брюховичі: дивитись на картах

Міський став у Золочеві

У парку "Здоров'я" в Золочеві облаштований міський пляж біля місцевого ставу. Відпочивати тут можуть усі охочі без жодної плати за вхід.

Розташування міського ставу у Золочеві: дивитись на картах

Міське озеро у Дрогобичі

У парку імені Богдана Хмельницького у Дрогобичі облаштовують пляжну зону біля міського озера. Локація стане ще одним місцем для літнього відпочинку жителів та гостей міста. Вхід до водойми залишається безкоштовним.

Розташування парку у Дрогобичі: дивитись на картах

Ставки в Івано-Франковому

За 27 кілометрів від Львова, на Яворівщині, розташовані ставки в селищі Івано-Франкове. Тут відпочивальники можуть провести час на дикому піщаному пляжі та насолодитися природою подалі від міського шуму.

Розташування ставків в Івано-Франковому: дивитись на картах

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Озеро "Молодіжне" у Перемишлянах

Штучне озеро розташоване приблизно за 47 кілометрів від Львова. Біля водойми облаштована пляжна зона та паркінг для автомобілів. Вхід на пляж і користування парковкою є безкоштовними.

Розташування озера у Перемишлянах: дивитись на картах