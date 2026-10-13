Про це пише британське видання The Guardian. Причиною ситуації стали сильні опади на тлі Ель-Ніньйо – кліматичного явища, яке впливає на вітри та розподіл опадів у різних регіонах світу.

Чому водоспади Ігуасу закрили для відвідувачів?

У понеділок, 12 жовтня, адміністрація національного парку Ігуасу в Аргентині тимчасово закрила доступ до водоспадів. На той момент потік річки перевищив 12 тисяч кубічних метрів за секунду – це більш ніж у 6 разів вище за середній показник. Ситуацію ускладнювали безперервні дощі та значні обсяги води, які скидали з дамб вище за течією.

Рівень води у водоспаді Ігуасу піднявся до небезпечних показників: дивитись відео

Директор національного парку Хосе Марія Ервас пояснив, що опади не припинялися, а кількість води, яка надходила з дамб, не зменшувалася. Через ризик виходу річки з берегів влада вирішила тимчасово не допускати туристів. Однак обмеження були нетривалими: після поступового зниження рівня води адміністрація оголосила про планове відкриття парку у вівторок.

Як Ель-Ніньйо впливає на погоду в Аргентині?

Ель-Ніньйо виникає в екваторіальній частині Тихого океану, коли зміни вітрів сприяють переходу значної кількості тепла з океану в атмосферу. Це впливає на погодні умови в різних частинах світу та може спричиняти незвичні коливання кількості опадів.

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За оцінками метеорологів, Ель-Ніньйо у 2026 – 2027 роках може стати найпотужнішим за весь період спостережень. Науковці також вважають, що спричинене людською діяльністю глобальне потепління може посилювати такі кліматичні явища.

Минулого місяця в прибережних районах Аргентини зафіксували більше опадів, ніж зазвичай. Національна метеорологічна служба країни зазначила, що їхня кількість була подібною до показників, характерних для сильних циклів Ель-Ніньйо.

Подібні випадки вже траплялися у 2023 та 2024 роках. Тоді аргентинська сторона національного парку також припиняла приймати відвідувачів через повені, пов'язані з попереднім циклом Ель-Ніньйо.

З огляду на мінливі погодні умови, подібні обмеження можуть повторюватися, тому туристам варто стежити за офіційними оновленнями адміністрації парку перед відвідуванням.

Де розташовані водоспади Ігуасу: дивитись на картах