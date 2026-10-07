Про це пише The Independent, посилаючись на прогнози Всесвітньої метеорологічної організації, урядових служб та коментарі кліматологів.

Що таке Ель-Ніньйо та чому він впливає на погоду?

Ель-Ніньйо – це природне явище, пов'язане з незвичним потеплінням поверхневих вод у центральній та східній частинах екваторіального Тихого океану. Через це змінюється рух повітряних мас і розподіл опадів, що може позначатися на погоді далеко за межами Тихого океану.

Наслідки можуть бути різними залежно від регіону. Десь зростає ризик сильної спеки та посухи, а десь, навпаки, можуть початися інтенсивні дощі, повені та зсуви. Цього разу фахівці очікують особливо сильний прояв явища. Всесвітня метеорологічна організація оцінює ймовірність того, що Ель-Ніньйо триватиме до лютого 2027 року, майже у 100 відсотків.

Британське Управління з питань науки прогнозує пік явища на грудень 2026 року та допускає, що воно може зберігатися до весни 2027 року. За словами фахівців, спрогнозувати точний вплив Ель-Ніньйо на кожну окрему країну складно. Дві такі події не обов'язково проходять однаково, тому йдеться насамперед про підвищену ймовірність екстремальної погоди.

Де туристам варто готуватися до екстремальної погоди?

Наслідки Ель-Ніньйо можуть проявитися у різних частинах світу.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У Східній Африці з жовтня по грудень очікують сильніші, ніж зазвичай, короткочасні дощі. Через підйом рівня річок це може створювати ризики для туристів, зокрема тих, хто вирушає на сафарі в Кенію та Танзанію. Табори в окремих місцях можуть виявитися відрізаними через розливи річок.

з жовтня по грудень очікують сильніші, ніж зазвичай, короткочасні дощі. Через підйом рівня річок це може створювати ризики для туристів, зокрема тих, хто вирушає на сафарі в Кенію та Танзанію. Табори в окремих місцях можуть виявитися відрізаними через розливи річок. Натомість південна частина Африки може зіткнутися зі спекотнішим і сухішим літом. Такий прогноз стосується, зокрема, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, південної Замбії та значної частини Південної Африки. У Карибському басейні очікують менше ураганів, однак це не означає, що погодні умови будуть безпроблемними. Регіон може зіткнутися з посухою та нестачею опадів.

може зіткнутися зі спекотнішим і сухішим літом. Такий прогноз стосується, зокрема, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, південної Замбії та значної частини Південної Африки. У Карибському басейні очікують менше ураганів, однак це не означає, що погодні умови будуть безпроблемними. Регіон може зіткнутися з посухою та нестачею опадів. У Південній та Південно-Східній Азії серед можливих наслідків називають посуху, сильну спеку та лісові пожежі. Частини Латинської Америки та Карибського басейну, навпаки, можуть потерпати від повеней і зсувів.

серед можливих наслідків називають посуху, сильну спеку та лісові пожежі. Частини Латинської Америки та Карибського басейну, навпаки, можуть потерпати від повеней і зсувів. Окремо увагу звертають на Перу та Еквадор. Для північного і центрального узбережжя Перу з кінця 2026 року до квітня 2027 року прогнозують сильні опади, можливі повені та зсуви. Такі явища можуть призводити до перекриття доріг та перебоїв у роботі важливих сервісів. В Еквадорі влада вже оголосила червоне попередження напередодні прогнозованої погодної події.

Які країни вже попереджають про можливі проблеми?

Через потенційні наслідки Ель-Ніньйо деякі країни та державні служби вже почали попереджати населення і мандрівників.

Перу

Міністерство закордонних справ Великої Британії попереджає, що сильні опади можуть спричинити повені та зсуви, а підвищення температури здатне впливати на подорожі і роботу окремих сервісів.

Еквадор

Влада країни оголосила червоне попередження через очікувану погодну подію 2026 – 2027 років.

Японія

Японське метеорологічне агентство повідомляє, що умови Ель-Ніньйо зберігаються в екваторіальній частині Тихого океану ще з весни 2026 року. У серпні температура поверхні моря в цьому регіоні була на 3,4 градуса вищою за норму.

Індія

Міністр закордонних справ країни попереджав про ризик великої продовольчої кризи найближчими місяцями через поєднання наслідків Ель-Ніньйо та інших глобальних факторів.

Каліфорнія

Губернатор штату Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан, щоб підготувати ресурси до штормового сезону, пов'язаного з Ель-Ніньйо.

Що радять туристам?

Кліматологиня Іоана Колфеску радить мандрівникам цього сезону насамперед бути гнучкими. Під час планування поїздки варто враховувати, що погодні умови можуть змінюватися, а разом із ними і транспортна ситуація.

Туристам радять, якщо це можливо, обирати квитки з можливістю повернення або зміни бронювання. Також перед поїздкою варто перевірити умови туристичної страховки на випадок погодних збоїв.

Мандрівникам радять також пам'ятати про вплив туризму на місцеві громади. Якщо подорож припадає на період посухи, варто ощадливо використовувати воду, адже для місцевих жителів її нестача може тривати значно довше, ніж перебування туриста.

Для тих, хто планує дайвінг або снорклінг, також є окремий ризик: Ель-Ніньйо підвищує ймовірність відбілювання коралів. Наприклад, експерти очікують, що наступного літа це може вплинути на Великий Бар'єрний риф.

Тому головна порада мандрівникам на найближчі місяці – не відмовлятися від подорожей автоматично, але планувати їх із запасним варіантом.