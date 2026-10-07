Об этом пишет The Independent со ссылкой на прогнозы Всемирной метеорологической организации, правительственных служб и комментарии климатологов.

Что такое Эль-Ниньо и почему он влияет на погоду?

Эль-Ниньо – это природное явление, связанное с необычным потеплением поверхностных вод в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана. Из-за этого меняется движение воздушных масс и распределение осадков, что может сказываться на погоде далеко за пределами Тихого океана.

Последствия могут быть разными в зависимости от региона. Где-то возрастает риск сильной жары и засухи, а где-то, наоборот, могут начаться интенсивные дожди, наводнения и оползни. На этот раз специалисты ожидают особенно сильного проявления явления. Всемирная метеорологическая организация оценивает вероятность того, что Эль-Ниньо продлится до февраля 2027 года, почти в 100 процентов.

Британское Управление по науке прогнозирует пик явления на декабрь 2026 года и допускает, что оно может сохраняться до весны 2027 года. По словам специалистов, точно предсказать влияние Эль-Ниньо на каждую отдельную страну сложно. Два таких явления не обязательно протекают одинаково, поэтому речь идет прежде всего о повышенной вероятности экстремальных погодных явлений.

Где туристам следует готовиться к экстремальным погодным условиям?

Последствия Эль-Ниньо могут проявиться в разных частях мира.

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В Восточной Африке с октября по декабрь ожидаются более сильные, чем обычно, кратковременные дожди. Из-за подъема уровня рек это может создавать риски для туристов, в частности тех, кто отправляется на сафари в Кению и Танзанию. Лагеря в отдельных местах могут оказаться отрезанными из-за разливов рек.

с октября по декабрь ожидаются более сильные, чем обычно, кратковременные дожди. Из-за подъема уровня рек это может создавать риски для туристов, в частности тех, кто отправляется на сафари в Кению и Танзанию. Лагеря в отдельных местах могут оказаться отрезанными из-за разливов рек. В то же время южная часть Африки может столкнуться с более жарким и сухим летом. Такой прогноз касается, в частности, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, южной Замбии и значительной части Южной Африки. В Карибском бассейне ожидается меньшее количество ураганов, однако это не означает, что погодные условия будут благоприятными. Регион может столкнуться с засухой и недостатком осадков.

может столкнуться с более жарким и сухим летом. Такой прогноз касается, в частности, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, южной Замбии и значительной части Южной Африки. В Карибском бассейне ожидается меньшее количество ураганов, однако это не означает, что погодные условия будут благоприятными. Регион может столкнуться с засухой и недостатком осадков. В Южной и Юго-Восточной Азии среди возможных последствий называют засуху, сильную жару и лесные пожары. Части Латинской Америки и Карибского бассейна, напротив, могут страдать от наводнений и оползней.

среди возможных последствий называют засуху, сильную жару и лесные пожары. Части Латинской Америки и Карибского бассейна, напротив, могут страдать от наводнений и оползней. Отдельное внимание уделяется Перу и Эквадору. Для северного и центрального побережья Перу с конца 2026 года по апрель 2027 года прогнозируются сильные осадки, возможны наводнения и оползни. Такие явления могут приводить к перекрытию дорог и перебоям в работе важных служб. В Эквадоре власти уже объявили красное предупреждение накануне прогнозируемого погодного явления.

Какие страны уже предупреждают о возможных проблемах?

Из-за потенциальных последствий Эль-Ниньо некоторые страны и государственные службы уже начали предупреждать население и путешественников.

Перу

Министерство иностранных дел Великобритании предупреждает, что сильные осадки могут вызвать наводнения и оползни, а повышение температуры может повлиять на путешествия и работу отдельных служб.

Эквадор

Власти страны объявили красное предупреждение в связи с ожидаемым погодным явлением 2026 – 2027 годов.

Япония

Японское метеорологическое агентство сообщает, что условия Эль-Ниньо сохраняются в экваториальной части Тихого океана еще с весны 2026 года. В августе температура поверхности моря в этом регионе была на 3,4 градуса выше нормы.

Индия

Министр иностранных дел страны предупреждал о риске большого продовольственного кризиса в ближайшие месяцы из-за сочетания последствий Эль-Ниньо и других глобальных факторов.

Калифорния

Губернатор штата Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение, чтобы подготовить ресурсы к штормовому сезону, связанному с Эль-Ниньо.

Что советуют туристам?

Климатолог Иоана Колфеску советует путешественникам в этом сезоне прежде всего быть гибкими. При планировании поездки стоит учитывать, что погодные условия могут меняться, а вместе с ними и транспортная ситуация.

Туристам рекомендуют, если это возможно, выбирать билеты с возможностью возврата или изменения бронирования. Также перед поездкой стоит проверить условия туристической страховки на случай погодных сбоев.

Путешественникам также рекомендуют помнить о влиянии туризма на местные сообщества. Если поездка приходится на период засухи, стоит экономно использовать воду, ведь для местных жителей ее нехватка может длиться значительно дольше, чем пребывание туриста.

Для тех, кто планирует дайвинг или сноркелинг, также существует отдельный риск: Эль-Ниньо повышает вероятность обесцвечивания кораллов. Например, эксперты ожидают, что следующим летом это может повлиять на Большой Барьерный риф.

Поэтому главный совет путешественникам на ближайшие месяцы – не отказываться от поездок автоматически, но планировать их с запасным вариантом.