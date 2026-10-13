Об этом пишет британское издание The Guardian. Причиной сложившейся ситуации стали сильные осадки на фоне Эль-Ниньо – климатического явления, влияющего на ветры и распределение осадков в различных регионах мира.

Почему водопады Игуасу закрыли для посетителей?

В понедельник, 12 октября, администрация национального парка Игуасу в Аргентине временно закрыла доступ к водопадам. На тот момент расход реки превысил 12 тысяч кубических метров в секунду – это более чем в 6 раз выше среднего показателя. Ситуацию осложняли непрекращающиеся дожди и значительные объемы воды, сбрасываемые с плотин выше по течению.

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Директор национального парка Хосе Мария Эрвас пояснил, что осадки не прекращались, а количество воды, поступавшей с плотин, не уменьшалось. Из-за риска выхода реки из берегов власти решили временно не допускать туристов. Однако ограничения были кратковременными: после постепенного снижения уровня воды администрация объявила о плановом открытии парка во вторник.

Как Эль-Ниньо влияет на погоду в Аргентине?

Эль-Ниньо возникает в экваториальной части Тихого океана, когда изменения ветров способствуют переходу значительного количества тепла из океана в атмосферу. Это влияет на погодные условия в разных частях мира и может вызывать необычные колебания количества осадков.

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По оценкам метеорологов, Эль-Ниньо в 2026 – 2027 годах может стать самым мощным за весь период наблюдений. Ученые также считают, что вызванное человеческой деятельностью глобальное потепление может усиливать такие климатические явления.

В прошлом месяце в прибрежных районах Аргентины зафиксировали больше осадков, чем обычно. Национальная метеорологическая служба страны отметила, что их количество было сопоставимо с показателями, характерными для сильных циклов Эль-Ниньо.

Подобные случаи уже имели место в 2023 и 2024 годах. Тогда аргентинская сторона национального парка также приостанавливала прием посетителей из-за наводнений, связанных с предыдущим циклом Эль-Ниньо.

Учитывая изменчивые погодные условия, подобные ограничения могут повторяться, поэтому туристам следует следить за официальными обновлениями администрации парка перед посещением.

Где находятся водопады Игуасу: смотреть на картах