Виверження вулкану на Канарах продовжується: моторошне відео з дронів, зняте зблизька
4 листопада 2021 , 13:09Читать новость на русском
Джерело:The Watchers
На острові Ла Пальма, що в Іспанії, вже понад місяць триває масштабне виверження вулкану Кумбре-В'єха. Розпочалося воно ще 19 вересня.
Останніми днями виверження посилилося. Густий шар попелу вкриває всі поверхні.
Дивіться також Попіл вкриває все: в мережі показали, який вигляд має острів Ла-Пальма після вивержень вулкану
Нині у мережі з'явилося відео, зняте за допомогою дронів.
На кадрах зображена хмара попелу – активна фаза виверження вулкана.
Величезний фонтан лави, який кидає в повітря шматки розплавленої породи на висоту понад 460 метрів, був знятий зблизька дроном, коли на нього закидали невеликі опади.
Виверження вулкану на острові Ла-Пальма: відео з дрона
Виверження вулкану на Канарах: що відомо
- Виверження вулкану Кумбре-В'єха на Канарських островах розпочалося ще 19 вересня 2021 року. Проте воно продовжує бути активним;
- Лава з вулкана утворила в Атлантичному океані півострів, площа якого складала щонайменше 20 гектарів. 7 тисяч людей довелось евакуювати з будинків;
- Вже 24 вересня стихія вступила у нову небезпечну фазу, внаслідок чого закрили місцевий аеропорт;
- 15 жовтня, острів Ла-Пальма потерпав від справжнього "лавового цунамі". Потоки розплавленої породи заливали усе навколо;
- 17 жовтня через масштабне виверження вулкану на островах скасували понад 30 рейсів;
- Водночас опівночі 25 жовтня на острові Ла-Пальма зафіксували приблизно 90 землетрусів. Магнітуда найсильнішого сягала 3,7;
- Через погіршення повітря на острові, влада призупинила очне навчання у школах п'яти муніципалітетів, пише видання El Pais;
- Крім того, міністр туризму Іспанії Рейес Марото запропонував зробити вулкан туристичною пам'яткою.