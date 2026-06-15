Як повідомляє Львівська міська рада, експозиція представлена у Національному музеї імені Андрея Шептицького та охоплює живопис і скульптуру, створюючи спільний мистецький простір, що поєднує різні художні практики та десятиліття творчих пошуків авторів.

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У Львові відкрили виставку "ТУТ", що вперше об'єднала роботи трьох відомих українських митців

Виставка об'єднала твори трьох популярних українських митців: скульпторів Василя Ярича та Олександра Дяченка, а також живописця Олександра Бабака. Відкриття експозиції відбулося за участі міського голови Львова Андрія Садового.

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Експозиція розгортається навколо поняття "тут" як означення місця, присутності та способу перебування людини у світі. Скульптури Василя Ярича й Олександра Дяченка та живопис Олександра Бабака поєднані темою тілесності та приявності людини на землі. Людське тіло у виставковому просторі постає як первинне "тут" – точка відліку, з якої людина пізнає простір, час і саму себе.

Відкриття виставки "ТУТ" / фото Львівської міської ради

Під час відкриття виставки міський голова Львова Андрій Садовий поділився своїми враженнями від представлених робіт:

Європейське поєднання, це якась магія. Це робота з кольорами, масштабом. Цей простір навіть замалий для таких великих особистостей. Я дуже щасливий, що ми маємо в Україні таких митців,

– розповідає Андрій Садовий.

Він наголосив на емоційному впливі робіт Олександра Бабака, зокрема його живописних серій, які створюють різні відчуття тепла та прохолоди залежно від композиції. Творчий шлях робіт охоплює понад чотири десятиліття: від 1984 до 2026 року.

Які роботи увійшли до виставки?

До експозиції увійшли дванадцять пластичних творів Василя Ярича, сім скульптур Олександра Дяченка та понад десять масштабних живописних полотен Олександра Бабака, серед яких роботи із серій "Grisaille", "Рікою" та "Хмари". Відвідувачі можуть простежити еволюцію художніх пошуків авторів та їхнє поєднання філософського осмислення людини зі скульптурною і живописною мовою.

Також до експозиції увійшли роботи, які раніше не були представлені публіці, зокрема скульптурна композиція Василя Ярича "Адам і Єва" (гіпс, 2026), скульптура Олександра Дяченка "Піраміда" (бронза, 2025–2026) та картина Олександра Бабака "Ноги" (полотно, акрил, 2026).

Відкриття виставки "ТУТ" / фото "Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького"

Виставка унікальна тим, що вона вперше презентована таким тріо митців, які раніше не мали спільних проєктів. Вони співпрацювали між собою в різних форматах по двоє, але саме втрьох і в межах одного проєкту участі ще не брали. Цікаво й те, що тут поєднані живопис і скульптура, причому скульптура представлена у різних матеріалах,

– ділиться враженнями Наталія Бунда, посадовиця Львівської міської ради, яка відповідає за сферу культури.

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Чим відомі митці, чиї роботи представлені на виставці?

Василь Ярич є одним із найвідоміших сучасних українських скульпторів. Він народився у 1951 році на Івано-Франківщині та здобув освіту у Львівському державному інституті прикладного та декоративного мистецтва. Працює у станковій і монументальній скульптурі, використовуючи бронзу, камінь, дерево та теракоту. Є автором понад шістсот скульптурних робіт, серед яких пам'ятник королю Данилові у Львові, пам'ятник "Просвіті" та меморіальний комплекс "Борцям за волю України" у Стрию.

Олександр Дяченко народився у Києві у родині художників. Після навчання у Львові він працює з каменем, керамікою та бронзою. Серед його найвідоміших робіт: пам'ятник Омелянові Ковчу, розташований на території колишнього концтабору Майданек у Польщі, меморіал пам'яті жертв Голокосту в Мелітополі та меморіальна композиція Миколі Амосову в Києві.

Олександр Бабак є одним із представників Нової української хвилі. Він народився у Києві у 1957 році, навчався у Республіканській художній школі імені Тараса Шевченка та Київському художньому інституті. Був учасником артгурту "Живописний заповідник" і творчого об'єднання "Червоне Чорне". Серед його популярних робіт є художнє оформлення станцій київського метро "Осокорки" та "Видубичі".

Де розташований музей імені Андрея Шептицького: дивитись на картах